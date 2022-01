Il Comune cerca volontari per il centro vaccinale di Meda

Appello

Servono altre forze per gestire l'accesso e l'accoglienza all'hub di corso della Resistenza.

"Volontario al Centro", il Comune di Meda cerca nuove forze per l'hub gestito dall'Auxologico.

Il Comune cerca nuovi volontari per il centro vaccinale di Meda

Il 17 dicembre ha riaperto il centro vaccinale di Meda gestito dall’Istituto Auxologico Italiano. Il nuovo hub si trova nella ex sede dell'Auxologico in corso della Resistenza. Per gestire accessi e accoglienza al centro vaccinale il Comune cerca nuovi volontari. Come già avvenuto nella prima fase della campagna vaccinale conclusasi lo scorso ottobre, infatti, sono impegnati in questa attività di supporto alla gestione sanitaria del centro, insieme ai volontari di Auxologico e di Avis Meda, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Meda e di Lentate sul Seveso, con il contributo dell’Associazione Nazionale Alpini gruppo Meda, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Meda e con la fondamentale presenza dei volontari civici messi in campo dal Comune stesso.

Un hub che si fonda sui volontari

Il centro vaccinale ha come propria caratteristica fondamentale l’attività dei volontari. Lo è per la parte sanitaria, gestita dall’Istituto Auxologico Italiano. Lo è per l’attività di accesso al sito, coordinato dal Comune, con i vari compiti di accoglienza e supporto dei pazienti attraverso le indicazioni e informazioni utili, oltre che di controllo delle norme di comportamento anti-Covid.

Chi vuole dare un contributo si faccia avanti

L’ Amministrazione comunale prosegue così il progetto “Volontario al Centro” con l’intento di cercare sul territorio nuove figure disposte a dare una mano alla funzionalità degli accessi al centro vaccinale e quindi a rafforzare il gruppo attuale. Le domande possono essere presentate da parte di cittadini maggiorenni residenti a Meda compilando un apposito modulo (vedi sito comunale www.comune.meda.mb.it) da inviare a protezione.civile@comune.meda.mb.it. Possono fare richiesta anche iscritti ad associazioni onlus con sede a Meda. I nuovi volontari faranno parte di un Gruppo gestito e coordinato direttamente dal Comune (Servizio Protezione civile, Polizia Locale). Info tel. 0362 396268 oppure 338 4713890.