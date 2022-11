"Bambini, abbiate cura della pianta che vi doniamo oggi". Con queste parole questa mattina, a Cesano Maderno, gli assessori Manuel Tarraso (Ambiente) e Rosanna Arnaboldi (Istruzione) hanno consegnato ai bambini delle scuole dell'infanzia Calastri e Montessori due castagni.

Il Comune dona un albero alle scuole dell'infanzia

L'iniziativa, che coinvolgerà tutte le scuole cittadine, si inserisce nelle azioni messe in campo dall'Amministrazione in occasione della Festa dell'albero di sabato 26 novembre a Molinello, come spiega l'assessore Manuel Tarraso in questo video:

La cerimonia di piantumazione alla Calastri di Cassina Savina è diventata una festa con i disegni, i canti e l'entusiasmo contagioso dei mezzani delle sezioni Arancioni, Azzurri e Blu: i bambini di quattro anni hanno assistito alla messa a dimora del castagno e accolto l'invito degli speciali ospiti a prendersi cura della pianta che è stata affidata loro. "Questo castagna crescerà e diventerà maestoso, vi donerà riparo dal sole e aria fresca e pulita. Ma per crescere avrà bisogno delle vostre cure" la raccomandazione dell'assessora Arnaboldi ai piccoli.

Un albero in memoria di Giovanna Guidi

Commozione alla scuola dell'infanzia Montessori del Villaggio Snia, dove il castagno è stato dedicato alla memoria di Giovanna Guidi, amatissima e storica referente di plesso morta a fine ottobre. Presenti alla cerimonia i bambini referenti delle otto sezioni, la dirigente dell'Istituto Comprensivo di via Duca d'Aosta, Paola Ripamonti, e Paolo Guazzarini, il minore dei tre figli della docente.