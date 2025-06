Il debutto di Carlo Moscatelli: "Siamo qui per prenderci cura della città che ci è stata affidata"

"Siamo qui per prenderci cura della città che ci è stata affidata" . Questo il messaggio del neo sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, al Consiglio d'insediamento. Emozione ma anche voglia di lavorare per la città. La prima seduta del Consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo, decretato dall'esito dell'urna, dopo le elezioni del 25 e 26 maggio, è andata in scena ieri sera, martedì 10 giugno.

Prima seduta di Consiglio dopo l'elezione: emozione e voglia fare

Diversi i punti all’ordine del giorno della seduta che si è tenuta nella sala consiliare del Comune: la convalida della carica di sindaco e di Consigliere comunale; l’elezione del presidente del Consiglio, carica che sarà ricoperta da Marta Sicurello e il giuramento del primo cittadino. Comunicati anche i componenti della Giunta comunale, della commissione Elettorale comunale, i capigruppo consiliari per maggioranza e opposizione. Questi sono: Davide Parravicini (Insieme Per Desio), Stefano Ambrogio Sala (Pd Moscatelli Sindaco), Francesco Pasquali (Desio Viva), Federico Burgio (Desio Libera), Martina Cambiaghi (Lega Villa Sindaco), Fabio Antonio Giovanni Sclapari (Fratelli d’Italia Giorgia Meloni) e Maria Angela Piumatti (Desio Bene Comune). Dopo gli interventi dei singoli consiglieri l'assise ha proceduto alla nomina dei componenti della commissione Elettorale.

Moscatelli, parola d'ordine: "Mettersi al servizio"

“E' per me un grande onore aprire questa prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Lo faccio con emozione sincera e con la consapevolezza della responsabilità che da oggi assumiamo tutti insieme – ha dichiarato il sindaco, Carlo Moscatelli - La Repubblica e le istituzioni locali vivono del lavoro silenzioso, costante e tenace di chi ha scelto di mettersi al servizio. ed è proprio questo spirito che oggi desidero ribadire: siamo qui non per rappresentare noi stessi, ma per prenderci cura della città che ci è stata affidata”.

"Non esistono bacchette magiche"

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Non esistono bacchette magiche. Esiste invece la determinazione di affrontare i problemi con realismo e concretezza. e per questo ho voluto costruire una squadra coesa, competente, con storie diverse, accomunate però dallo stesso desiderio: lavorare per il bene di Desio”. E rispetto al Consiglio comunale ha sottolineato:

“Il Consiglio comunale ha un ruolo fondamentale: è il luogo dove la democrazia si esercita ogni giorno. dove si discute, ci si confronta, ci si corregge a vicenda. dove la maggioranza ha il dovere di governare e l’opposizione ha il diritto di vigilare, proporre, contribuire. Credo nel gioco di squadra. le grandi sfide richiedono ascolto, confronto e capacità di camminare insieme. Desio ha bisogno di noi. e noi abbiamo il dovere di esserci, ogni giorno”.

Il sindaco ha chiesto impegno

Moscatelli ha chiesto a tutti impegno:

“Desio è una città viva - ha detto - ricca di potenzialità, di energie, di talenti. tocca a noi, tutti insieme, far sì che possa rialzarsi e guardare con fiducia al futuro. buon lavoro a tutti, per amore della nostra Desio”.

La composizione del Consiglio comunale

Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale:

Carlo Moscatelli (sindaco)

Maggioranza

• Paola Ripamonti – Insieme Per Desio

• Davide Parravicini – Insieme Per Desio (Capogruppo)

• Marta Sicurello – Partito Democratico

• Federico Pilastro – Partito Democratico

• Donato Cattazzo – Partito Democratico

• Sajid Mahmood – Partito Democratico

• Mariangela Ravasi – Partito Democratico

• Angelo Russi – Partito Democratico

• Andrea Perego – Partito Democratico

• Alessandra Palma – Partito Democratico

• Stefano Ambrogio Sala – Partito Democratico (Capogruppo)

• Francesca Chiara Colombo– Desio Viva

• Francesco Pasquali – Desio Viva (Capogruppo)

• Federico Burgio – Desio Libera (Capogruppo)

• Laura Baioni – Desio Libera

Minoranza

• Andrea Villa – Lega Villa Sindaco (Candidato Sindaco Non Eletto)

• Astrid Villa - Lega Villa Sindaco

• Giovanni Delle Grottaglie - Lega Villa Sindaco

• Martina Cambiaghi – Lega Villa Sindaco (Capogruppo)

• Salvatore Mattia Costanza – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

• Ylenia Miceli – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

• Fabio Antonio Giovanni Sclapari – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (Capogruppo)

• Mattia Campisi – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

• Maria Angela Piumatti – Desio Bene Comune (Candidato Sindaco Non Eletto - Capogruppo)

L'ufficio di Presidenza e la commissione Elettorale

Ufficio Di Presidenza:

Vice Presidente Vicario: Salvatore Mattia Costanza (Minoranza)

Vice Presidente: Laura Baioni (Maggioranza)

Durante la seduta è stata nominata anche la commissione Elettorale, così composta: sindaco Carlo Moscatelli - Componente di diritto. Componenti effettivi: Salvatore Mattia Costanza (Minoranza), Angelo Russi (Maggioranza) e Mariangela Ravasi (Maggioranza)

Componenti supplenti: Astrid Villa (Minoranza), Paola Ripamonti (Maggioranza), Francesca Chiara Colombo (Maggioranza)