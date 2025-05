Nell'ambito del palinsesto "Occhio al giro" promosso dall'Amministrazione comunale di Cesano Maderno in occasione della tappa del Giro d'Italia, il Museo Didattico del Legno, con la collaborazione di Confartigianato Monza e Brianza e del Museo della Bici d'epoca di Concorezzo, organizza "Bici al museo", un percorso esclusivo tra legno, ciclismo e artigianato.

Il Museo didattico del legno omaggia la bicicletta

L'associazione guidata da Walter Vitucci ha colto l'occasione unica delle manifestazioni collaterali all'arrivo della tappa del Giro, per presentare all'interno delle sale del Museo allestito nelle cantine storiche di Palazzo Arese Borromeo una esposizione eccezionale di biciclette che hanno fatto la storia del ciclismo: dalla Kangaroo Bike e dal Biciclo a ruota alta ottocenteschi, per giungere fino alla mitica Bottecchia 1981 Canavese, passando per bici che hanno vinto i campionati del mondo.



Una sezione del percorso è dedicata a bici costruite in legno, alcune commerciali e altre costruite interamente a mano da artigiani cesanesi. Non mancano alcuni cimeli legati al mondo del ciclismo e del Giro d'Italia.

L'inaugurazione domenica 4 maggio

Inaugurazione domenica, 4 maggio, alle 11, alla presenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, di Confartigianato, e dell'ingegnere Fausto Pella, patron del Museo della Bici d'epoca di Concorezzo.

La mostra resterà aperta tutte le domeniche, fino al 29 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito; accesso da via Borromeo e da piazza Procaccini.