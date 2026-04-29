Il Palio degli Zoccoli a scuola, prima tappa alla Gavazzi

“Il Palio degli Zoccoli” a scuola. Alla primaria Gavazzi di via Diaz a Desio la prima tappa del progetto.

Il Palio degli Zoccoli nelle scuole della città

Ottima accoglienza, studenti interessati e partecipi con la voglia di scoprire la storia locale. Nominati molti altri ragazzi e ragazze “Cavalieri del Palio degli Zoccoli”, che portano nella società valori come l’impegno, la sincerità, l’amicizia, l’aiuto agli altri, il rispetto. Un progetto che ormai da diversi anni è proposto alle classi quinte delle primarie cittadine. Figuranti in costume delle diverse contrade propongono slide e un testo teatralizzato sul borgo di Desio nel 1277, sulle cause della battaglia, sulle famiglie nobiliari Visconti e Della Torre, sulle conseguenze storiche.

I figuranti presentano le undici contrade

Nel corso dell’appuntamento con il Palio degli Zoccoli a scuola vengono poi presentate le undici contrade con i loro colori e le loro caratteristiche, la sfilata e la corsa. Il progetto è creato da Maria Grazia Donghi con l’aiuto di alcune amiche, Patrizia Luiati e Laura Vergani. I figuranti nelle prossime settimane proseguiranno anche nelle altre scuole cittadine per far conoscere la tradizione, in attesa dell’appuntamento annuale con il Palio, che quest’anno si terrà domenica 14 giugno, con le contrade pronte a sfidare i vincitori del 2025, San Pietro al Dosso.