Il parco Don Giussani di Meda diventerà inclusivo

Al via l’intervento per riqualificare il parco comunale intitolato a don Luigi Giussani, in corso Italia a Meda.

Al via il cantiere al parco Don Giussani

Nei giorni scorsi è stata delimitata l’area di cantiere per procedere con il restyling dell’area verde che da diverso tempo versa in condizioni di degrado. Mesi fa alcuni cittadini avevano segnalato la necessità di un intervento, per la presenza di topi, piccioni, rifiuti abbandonati, ma anche ragazzini che arrecano disturbo e ubriachi che sbevazzano accanto ai bambini che giocano.

Il parco diventerà inclusivo

Il sindaco Luca Santambrogio aveva assicurato che il parchetto sarebbe stato messo a nuovo e reso inclusivo, ovvero dotato di giochi utilizzabili anche dai bambini disabili, andando ad aggiungersi a quelli già presenti in città (via Manzoni, piazza Cavour e via Volturno al Polo). E infatti il Comune ha partecipato a un bando regionale, ottenendo un co-finanziamento di 30mila euro per il rifacimento dell’area.