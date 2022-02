Il passaggio a livello chiuderà, allo studio un sottopasso per le auto

Arcore

ll sindaco Maurizio Bono, nei giorni scorsi, ha incontrato i tecnici di Rfi anche per parlare della riqualificazione della stazione di Buttafava

Il passaggio a livello di via Grandi, ad Arcore, presto abbasserà le sbarre per sempre. Ma il sindaco Maurizio Bono e i tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sono già al lavoro per studiare una soluzione che possa contemplare la realizzazione di un sottopasso per le auto.

Lo sviluppo futuro di Arcore passa inevitabilmente dal trasporto su ferro e, soprattutto, dalle opere connesse alle due stazioni ferroviarie che la città può vantare e ad uno studio riguardante l’eliminazione del passaggio a livello di via Grandi, a Bernate.

L'incontro con Rfi

Lo sa bene il primo cittadino che la scorsa settimana, come ampiamente anticipato in campagna elettorale, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti, ha incontrato i tecnici di Rfi per gettare le basi per una maggiore sinergia tra i due enti.

Un dialogo che era già stato imbastito dalla precedente amministrazione di centrosinistra guidata da Rosalba Colombo, che aveva portato alla chiusura del passaggio a livello di via Battisti (con un introito per le casse comunali di 600mila euro) e la riqualificazione della stazione cittadina di piazza Martiri della Libertà.

La stazione di Buttafava

Ma che ora necessita di un seguito; è ancora molta la carne al fuoco che lega i maniera inscindibile l’azione amministrativa e il gruppo ferroviario, a partire da una riflessione sul passaggio a livello di via Grandi, oggetto di molte lamentele, nel corso degli anni, per via della eccessiva durata della sosta quando le sbarre si abbassano.

Oggetto di discussione anche la riqualificazione della stazione ferroviaria di Buttafava, che si trova nella frazione Cà Bianca, al confine con Villasanta, dove transita il "Besanino".

"Non daremo il via libera senza sottopasso"

"La politica che Rfi sta portando avanti non solo in Lombardia, ma in tutto lo Stivale, rimane quella di chiudere tutti i passaggi a livello - ha sottolineato il primo cittadino - E con Rfi abbiamo approfondito le problematiche riguardanti la barriera di via Grandi. Ovviamente non è stato deciso nulla, ma abbiamo gettato le basi per un confronto e di certo non ci accontenteremo di introitare 600mila euro per dire sì alla chiusura del passaggio a livello, come fatto dalla precedente amministrazione comunale con la barriera di via Battisti..."

Tutti i particolari della notizia li potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 15 febbraio 2022