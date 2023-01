Il ricordo di "Ghenso" vive sulle maglie dell'Us Velate

Quando si è presentata l’occasione di rifare le maglie, tra i compagni di squadra non c’è stata alcuna esitazione. Il loro primo pensiero è andato a Gianluca Riva, o meglio a "Ghenso", il 28enne che lo scorso ottobre ha perso tragicamente la vita in un incidente in moto. Un figlio di Velate che la strada si è portato via troppo presto, ma non dal cuore della sua grande famiglia.

L'omaggio a "Ghenso" sulle maglie del Velate

Sulle maglie della prima squadra, infatti, non campeggiano solo diversi elementi che richiamano la gloriosa storia della società, ma anche un commovente omaggio a chi quella storia ha contribuito a scriverla in tempi recenti. Come Gianluca appunto, storico portiere dell’Us Velate. "Ghenso sempre nel cuore" recita la scritta cucita sul colletto delle maglie: un modo per portare sempre con sé, su ogni campo di provincia, il ricordo di un compagno di squadra e soprattutto di vita.

Esordio vincente

Le maglie hanno esordito proprio nel fine settimana e hanno subito portato bene ai ragazzi dell’Us Velate, che tra le mura amiche hanno sconfitto ai rigori il Pagnano. Una vittoria che sicuramente riporta a chiare lettere la firma e il ricordo indelebile dell’indimenticato "Ghenso", protagonista sul campo oggi come ieri.

