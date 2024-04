"Il sindaco Bono riferisca subito al Consiglio comunale i motivi della cacciata di Bergamaschi"

La civica di opposizione "ImmaginArcore", per voce del consigliere comunale Luca Monguzzi chiede a gran voce al sindaco di Arcore Maurizio Bono di convocare immediatamente un Consiglio comunale urgente per spiegare i motivi che hanno portato al clamosoro "licenziamento" dell'ex comandante della Polizia locale Marco Bergamaschi da parte del primo cittadino.

Ricordiamo che al posto di Bergamaschi, da lunedì 1° aprile, è entrato in servizio il comandante della Polizia locale di Caponago Gabriele Garberoglio.

La civica l0 ha richiesto a gran voce attraverso un comunicato stampa diramato nelle scorse ore.

"Se la precedente Amministrazione (guidata da Rosalba Colombo, ndr) sbrigava gli affari istituzionali lontano da sguardi esterni, quella in carica, malgrado la sbandierata promessa di coinvolgimento, impedisce sistematicamente ai cittadini di guardare all'interno per conoscere quel che succede - si legge nel comunicato stampa - Da quando è in carica gli avvenimenti più importanti non sono riferibili a quanto fatto o non fatto per il bene comune, bensì alle beghe interne alla maggioranza, o a casi eclatanti di demansionamennto di cariche istituzionali o di pubblici finzionari, come il Vicesindaco e il Comandante dei Vigili.