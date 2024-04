Arcore, presentato il nuovo comandante della Polizia locale

Conferenza stampa ieri pomeriggio, martedì, in Municipio ad Arcore per presentare ufficialmente Gabriele Garberoglio, il nuovo comandante della Polizia locale della città. Oltre a Garberoglio (entrato ufficialmente in servizio a partire dal primo aprile) era presente il sindaco Maurizio Bono e l'assessore alla Sicurezza Luca Travascio.

Chi è il nuovo comandante

Gabriele Garberoglio entra ad Arcore come nuovo comandante della Polizia locale prendendo il posto di Marco Bergamaschi. Quest'ultimo, ricordiamo, ha guidato il comando di via Corridoni per 28 anni. E' stato lo stesso sindaco Bono, nei giorni scorsi, a revocare di comandante allo stesso Bergamaschi.

Garberoglio, 52 anni, attualmente guida il comando di Caponago dal 2019. Ha iniziato la sua carriera prestando servizio nella Polizia stradale di Alessandria, poi è entrato nel corpo di Polizia locale prima a Grezzago e poi ad Agrate Brianza. Inoltre, il comandante è laureato in Scienze Ambientali e laureando in Criminologia.

Spinto da una forte propensione alla tutela dell’ambiente e dell’habitat in cui vivono i cittadini, Garberoglio ha maturato esperienza nel campo dell'informatica e della videosorveglianza. Qualche anno fa il comandante ha conseguito la patente per l’utilizzo anche in zone e contesti critici dei droni professionali particolarmente adatti per impieghi in eventi calamitosi per ricercare persone disperse in boschi, fiumi, torrenti e canali con presenza di acqua. Comunque, l'Amministrazione è stata molto veloce con il cambio di guardia; neanche il tempo di ufficializzare la revoca dell'ex comandante, che era già stato individuato il prossimo comandante.

"Provvedimento motivato ma riservato"

Durante la conferenza stampa il sindaco Bono non ha voluto rendere noti i motivi che l'hanno spinto alla revoca dell'incarico di comandante a Bergamaschi.

A scavalco tra Arcore e Caponago

Come detto il nuovo comandante opera anche a Caponago. Motivo per cui l'Amministrazione comunale di Arcore, d'accordo, con la sindaca Monica Buzzini di Caponago, ha potuto coprire il più velocemente possibile posto vacante con l'arrivo di Garberoglio. Inutile dire che il comandante si dividerà tra i due Comuni fino a fine del mandato, il quale ha durata tre mesi.

"La sindaca Buzzini ci ha proprio chiesto la cortesia di non prolungare per troppo tempo il periodo di permanenza ad Arcore del comandante Garberoglio- ha precisato il sindaco Bono - Questo perché a seguito delle elezioni di giugno (si voterà a Caponago, ndr) non vuole creare problemi alla futura Amministrazione. Il Comune quindi aprirà un bando per coprire definitivamente la posizione di comandante della Polizia locale".

Le priorità per il nuovo comandante

Garberoglio presterà servizio in città per un totale di 12 ore settimanali e ha già comunicato l'intenzione di trasferirsi ad Arcore. Comunque, il nuovo comandante è ufficialmente al lavoro da lunedì 1 aprile e sono già stati fissati diversi obiettivi, tra questi: la tutela dell'ambiente (con particolare attenzione all'abbandono dei rifiuti), la videosorveglianza (telecamere e letture targhe) e la sicurezza urbana (migliorie all'interno della città, passaggi pedonali, viabilità, divieti di sosta, parcheggi, sensi unici).

"Ho accettato la collaborazione con il Comune e sono contento di portare la mia esperienza e la mia professionalità, aspetti che ho acquisito durante la mia carriera - ha dichiarato il comandante Garberoglio - Farò tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con l'Amministrazione comunale. Dovremo lavorare molto per poter portare migliorie in città, ma l'ottima sinergia trovata anche con l'Ufficio tecnico mi fa solo pensare in positivo. Spero che tutti saranno disposti a lavorare con me, in quanto la mia intenzione è quella di portare un contributo positivo alle attività della Polizia locale e ai progetti dell'Amministrazione".

Gli aggiornamenti sul nubifragio

La conferenza stampa convocata ieri, martedì, in Comune è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sugli allagamenti che hanno coinvolto alcune zone della città sabato sera 30 marzo, in particolare le via Piave, Trento e Umberto I.