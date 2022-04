Il sindaco di Desio è positivo al Covid

Il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, è positivo al Covid-19.

E' stato lo stesso primo cittadino desiano a comunicarlo sabato pomeriggio, 23 aprile 2022, attraverso la propria pagina social:

Purtroppo tampone positivo anche per me. Ho qualche sintomo, ma sto bene. Non potrò partecipare a molti eventi in programma tra cui la celebrazione del 25 Aprile, l’arrivo della fiaccola votiva al centro sportivo e la partita di basket di beneficenza del 27 aprile “Un canestro per l’ospedale di Desio” tra la Pallacanestro Aurora Desio e la Pallacanestro Cantù. Da casa continuerò comunque a lavorare per la nostra città!