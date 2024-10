Messa in sicurezza del Famedio, sistemazione della pavimentazione dei colombari e realizzazione di nuovi ossari.

Importanti interventi di riqualificazione nei cimiteri di Cesano Maderno

Sono alcuni degli interventi effettuati nelle ultime settimane da Assp, società partecipata del Comune di Cesano Maderno, nei cimiteri della città con l’obiettivo di riqualificare alcune aree dei luoghi di culto, rendendole ulteriormente dignitose, anche in vista delle celebrazioni di Tutti i Santi e della ricorrenza del 2 Novembre dedicata ai defunti.

“Sono tutti interventi necessari, pianificati e attuati da Assp per l’adeguamento e la modernizzazione delle strutture cimiteriali – ha spiegato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca. La messa in sicurezza e il decoro dei cimiteri, luoghi che ci ricordano le persone care che ci hanno lasciato, rappresentano una priorità per l’Amministrazione Comunale e uno dei temi su cui stiamo improntando la nostra programmazione, come testimoniato non solo dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche dalla recente approvazione in Consiglio Comunale degli aggiornamenti al regolamento dei servizi funerari e dal nuovo Piano cimiteriale di Cassina Savina, particolarmente atteso dalla cittadinanza”.

Il dettaglio degli interventi

Nello specifico gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza del Famedio presso il Cimitero Capoluogo: a seguito di criticità per l’accesso all’area sono state pianificati e avviati tutti gli interventi che consentiranno la rimozione delle transenne e l’utilizzo dell’area per le celebrazioni previste al Famedio in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei defunti;

Si è provveduto anche alla sostituzione inserti in vetrocemento della pavimentazione dei colombari “zona 3” del Cimitero Capoluogo: la pavimentazione dei colombari presentava danneggiamenti e parti mancanti, con un concreto rischio per l’utenza. Si è pertanto proceduto alla rimozione completa del vetrocemento danneggiato di tutti gli inserti e alla posa di una nuova pavimentazione in marmo, in grado di garantire il camminamento nell’area in completa sicurezza;

Sono stati realizzati nuovi ossari, “zona 7”, del Cimitero Capoluogo: durante l’anno in corso, è terminata la realizzazione di 160 nuovi ossari presso la zona 7 del Cimitero capoluogo, suddivisi in 5 blocchi: 2 blocchi sono stati realizzati al piano seminterrato e 3 blocchi sono stati invece realizzati sul camminamento in quota del corpo di collegamento, a ridosso del muro di recinzione;

Inoltre si è provveduto al risanamento loculi colombari cimiteri di Cesano Maderno: durante l’anno in corso, come concordato con l’Amministrazione Comunale, si è proceduto con il risanamento di 106 loculi colombari, così suddivisi: 40 loculi presso il cimitero comunale di Cassina Savina e 66 loculi presso il cimitero comunale capoluogo.

Struttura agibile per la commemorazione dei defunti