In 140 alla storica corsa Moggio-Artavaggio

Cinquantaseiesima edizione della Moggio-Artavaggio, manifestazione podistica organizzata da "I Bocia".

L'evento in montagna

Dopo lo stop del 2020 è tornata la storica corsa in montagna, la Moggio-Artavaggio, evento patrocinato dal Comune di Verano Brianza e promosso dall’associazione sportiva «I Bocia», guidata da Maurizio Borgonovo.

Giunta alla 56esima edizione, la tradizionale manifestazione si è svolta domenica 4 luglio su un percorso di 5 chilometri con un dislivello di 860 metri, gara piuttosto impegnativa che ha sempre coinvolto molti appassionati. Tanti anche di Verano Brianza.

I vincitori

Ottima la partecipazione alla manifestazione che si è svolta in edizione semplificata: circa 140 i concorrenti con partenza a cronometro, che si sono messi alla prova. Ha vinto l'ex campione mondiale di sci di fondo e ski-roll, il bergamasco Sergio Bonaldi in 35' e 34" con un solo secondo di vantaggio su Giovanni Dedivitis (team Pasturo) e Luca Lafranconi (Falchi). A seguire Paolo Colleoni e Stefano Tavola. Tra le ragazze ha vinto Martina Brambilla (VAM) in 43' 35'' davanti a Martina Bilora (la Sportiva) e Chiara Fumagalli (Bocia Verano). Tra gli junior ottime le prestazioni di Giovanni Artusi e Aurora Combi, entrambi in forza al G.S. Cortenova.