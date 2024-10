Il maltempo degli scorsi giorni non ha fermato i commercianti dei banchi che a Cesano Maderno hanno composto la ventiduesima edizione del Mercato Europeo. I visitatori - 80mila le presenze nei calcoli degli organizzatori - hanno potuto viaggiare, grazie a sapori e profumi, per diversi Paesi del mondo, passando dalla cucina nostrana a cibi e tradizioni lontane.

In 80mila a Cesano Maderno per il Mercato Europeo

Dal piccante della carne messicana alla dolcezza delle crepes olandesi, passando per una buona birra della Germania: l’edizione di quest’anno del Mercato Europeo ne ha avute davvero per tutti i gusti, e lo hanno dimostrato i numerosissimi visitatori che nonostante le previsioni meteo avverse si sono riversati nelle strade del centro storico per gustare un po’ di cibo dai diversi angoli del mondo. Non solo prelibatezze per il palato: molti banchi hanno mostrato artigianato tradizionale di varie nazioni, come quello del Marocco o dell’Ecuador, tra gioielli, incenso, oggettistica in legno e molto altro.

Spazio anche alla solidarietà

Tra le tante bancarelle non è mancato lo spazio per la solidarietà: presenti i volontari del Comitato Maria Letizia Verga per la ricerca sulla leucemia infantile e il banchetto di Lions Club Cesano Maderno Borromeo, Leo Club Cesano Maderno e Gruppo Alpini, che hanno proposto caldarroste e vin brulè per sostenere l’associazione Tourette Italia. L’evento, come di consueto, è stato organizzato da Fiva Confcommercio con la collaborazione e il patrocinio del Comune, e durante l’inaugurazione ufficiale di sabato mattina sindaco e assessori hanno consegnato i riconoscimenti ai tre banchi più meritevoli di ciascuna delle tre categorie previste: miglior banco italiano, miglior banco straniero e banco più originale.

Le premiazioni dei banchi

A ricevere il premio per il miglior banco italiano è stata Grazia Falcone con il banco siciliano Caltagirone Dolci.

La targa è stata consegnata dall’assessora alla Cittadinanza attiva Rosanna Arnaboldi.

L’assessora al Commercio Donatella Migliorino ha invece consegnato il premio al miglior banco straniero, che è stato vinto da Abadie Clement Jean Marie, con il suo banco Spezie di Francia, che espone sapori e profumi soprattutto della Provenza.

Infine, il premio come banco più originale è andato a John Miller e al suo banco di prodotti tipici britannici. La targa è stata consegnata dal primo cittadino, Gianpiero Bocca.