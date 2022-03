A Vimercate

A favore di "una città inclusiva che tuteli i diritti di tutti senza lasciare indietro nessuno".

In arrivo a Vimercate un nuovo spazio informativo e di supporto alla cittadinanza: è questa la novità approvata dalla Giunta comunale guidata da Francesco Cereda che, nella seduta di mercoledì 9 marzo, ha dato il via libera alla firma della convenzione che consentirà l’apertura dello sportello presso gli uffici di Spazio Città.

In Comune apre uno sportello dedicato alla comunità LGBTIQAPK+

Lo sportello informativo, proposto dall’Associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps (la stessa che un paio di settimane fa ha organizzato assieme all'0Amministrazione comunale la serata con Vladimir Luxuria) è dedicato alla comunità LGBTIQAPK+ e a tutti i cittadini. Si occuperà di garantire uno spazio di ascolto, accoglienza e sostegno per persone che affrontano momenti cruciali della propria esistenza, in special modo per coloro che siano state vittime di violenza o abbiano subito episodi di discriminazione.

Sarà inoltre uno sportello di orientamento e informazioni rispetto alle tutele del sistema servizi del territorio e di B.O.A. (Brianza Oltre l’Arcobaleno) e fornirà supporto sociale tramite la rete dei servizi e delle associazioni territoriali che lavorano sul tema dell’anti-discriminazione in collaborazione con il Settore Servizi Sociali. L’attività verrà gestita dal referente individuato all’interno dell’Associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno Aps e sarà attivato in un ufficio dedicato presso Spazio Città - Via Papa Giovanni XXIII n. 11, in una giornata alla settimana in orario tardo pomeridiano o serale in fase di definizione. La durata della convenzione è di un anno con possibilità di rinnovo.