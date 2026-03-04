In diminuzione furti, rapine e reati connessi allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. E’ emerso nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che per la prima volta si è svolta a Cesano Maderno.

Si è riunito infatti ieri mattina a Palazzo Arese Borromeo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata. Presenti in Sala Aurora, al Tavolo del Comitato, il sindaco Gianpiero Bocca, il questore Giovanni Cuciti, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Rosario Di Gangi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Nicola Russo. Ha partecipato la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Elena Centemero. Sono intervenuti il segretario generale del Comune, Giampaolo Zarcone, il comandante della Polizia Locale Gabriele Caimi e gli assessori della Giunta comunale.

L’andamento dei reati sul territorio comunale

Numerosi i temi affrontati. In apertura sono stati illustrati i dati relativi all’andamento dei reati sul territorio comunale. I numeri, che non sono stati diffusi alla stampa, evidenziano un quadro complessivamente positivo: i reati risultano in diminuzione, con un calo di furti, rapine e reati connessi allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata riservata alle truffe informatiche, cresciute in modo significativo nel periodo post-Covid. Nel complesso emerge l’immagine di una città ordinata, con una comunità strutturata e un sistema di controllo efficace.

Il ruolo di Istituzioni e Forze dell’Ordine

Determinante, in questo contesto, la stretta collaborazione tra le Istituzioni e il costante coordinamento tra le Forze dell’Ordine, unito a un presidio capillare del territorio. Una sinergia che si intende ulteriormente rafforzare per affrontare in modo sempre più efficace le criticità esistenti. Ampio spazio è stato dedicato al Parco delle Groane e alle problematiche legate allo spaccio di stupefacenti: è stata ribadita l’importanza di una presenza continuativa delle Forze dell’Ordine per il controllo e il monitoraggio dell’area, nonché della collaborazione con la Polizia Locale, il cui impegno sarà ulteriormente implementato.

Violenza sulle donne e disagio giovanile

Su sollecitazione del sindaco Bocca, è stato inoltre approfondito il tema della violenza sulle donne. Dal punto di vista sociale, si registra un incremento dei permessi di soggiorno, segnale di una città attrattiva. Tra i temi centrali anche le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per contrastare il disagio giovanile e la costante collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri sul fronte della prevenzione e dei controlli. Durante l’incontro è stato fatto anche il punto sul potenziamento e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza comunale, con un aggiornamento sulle nuove videocamere che verranno installate grazie al project di illuminazione pubblica che ormai è a regime.

Il potenziamento della Polizia Locale

Il Comitato ha rappresentato inoltre l’occasione per illustrare le attività messe in campo dal Comune per il rafforzamento della Polizia Locale: investimenti tecnologici, rinnovo degli strumenti operativi e del parco mezzi, incremento dell’organico, attivazione della nuova sala operativa, utilizzo di tele-laser e t-red, introduzione di foto-trappole per contrastare i reati ambientali e supporto dell’unità cinofila per il contrasto allo spaccio.