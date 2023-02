"L'albero di Luca". C’è scritto così sulla targhetta appesa all'ulivo piantato con commozione nel giardino dell'Istituto Versari di Cesano Maderno in memoria di Luca Bassetto, l’ex studente stroncato il 9 dicembre da un tumore molto aggressivo scoperto solo a inizio anno scolastico.

In memoria di Luca un albero a scuola e una donazione alla Lilt

Un bel gesto con cui docenti e compagni di classe, i ragazzi e le ragazze della 4^AS del Liceo scientifico, hanno voluto mantenere vivo il ricordo di lui, che il 9 febbraio avrebbe compiuto la maggiore età. Presenti all'iniziativa i genitori, Barbara e Massimo, il fratello Riccardo e i nonni. Ospite la responsabile del settore Assistenza della Lega italiana per la lotta contro i tumori, Simonetta Sborea.

Raccolti più di 6mila euro

La comunità scolastica del Versari, segnata nel profondo dal lutto, a dicembre ha infatti lanciato una raccolta fondi da destinare, a nome di Luca, alla Lilt. Fino al 31 gennaio, termine dell’iniziativa, sono stati raccolti 6.477 euro che saranno destinati, con il progetto Child care, al reparto di Pediatria dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano a favore dei bambini e dei ragazzi che come ha dovuto fare Luca stanno lottando contro la malattia, ma anche delle famiglie con figli in cura per patologie oncologiche, per implementare servizi e assistenza e creare un ambiente il più possibile sereno e accogliente.

"Siamo presenti da oltre 75 anni e la nostra mission è la prevenzione e la diagnosi precoce – ha spiegato la referente Lilt ai ragazzi radunati in auditorium – Siamo nati all'interno dell'Istituto nazionale dei tumori, la culla dell'Oncologia pediatrica, e con questa realtà facciamo un lavoro a braccetto. Proprio per questo mi sento di ringraziare i donatori che come voi continuano a sostenerci, perché con la loro generosità rendono possibili grandi cose".

Un doppio gesto dopo la tragedia

La piantumazione dell'ulivo è stata effettuata con cura dai ragazzi della 4^AS con l'aiuto del nonno di Luca e di Marco Gerace, professore ed agronomo di fiducia del liceo.