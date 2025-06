"InCanto per Dany", una serata di musica ed emozioni per ricordare Daniela Cassina

Una serata di musica e beneficenza all’insegna dell’amore per la vita, ricordando Daniela Cassina.

"InCanto per Dany": musica ed emozioni per ricordare Daniela Cassina

Domenica 29 giugno alle 21 la Fondazione Besana di Meda, in via Rho 31, ospiterà «InCanto per Dany», un evento, patrocinato dal Comune, in memoria di Daniela Cassina, la 48enne di Busto Garolfo, ma originaria di Meda, morta nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2022 a seguito di un incidente stradale.

Chi era Dany

Una serata magica, con la musica dal vivo dei «Non Solo Swing», per celebrare la vita e ricordare la 48enne, il suo spirito generoso, positivo e tenace. Una donna che amava i viaggi, la montagna e il canto e che, anche dopo il matrimonio e il trasferimento a Busto Garolfo, è sempre rimasta legata alla sua città d'origine, dove ha frequentato le scuole, l'oratorio e la Fondazione Besana, dove partecipava al riordino e alla pulizia del refettorio per gli anziani.

La serata alla Fondazione Besana per Daniela Cassina

E quest'anno il ricordo di Daniela Cassina sarà celebrato proprio in Fondazione, un luogo a lei particolarmente caro, a pochi passi dalla casa in cui abitano i genitori, Maria Rita Viganò e Antonio Cassina. In collaborazione con le amiche promotrici dell'evento, la Fondazione aprirà i propri spazi esterni per una serata di musica e condivisione, un evento aperto a tutta la

cittadinanza, su prenotazione.

La musica dei "Non Solo Swing"

Sarà presente una band, i "Non Solo Swing", che suonerà dal vivo e le canzoni potranno essere a richiesta dei presenti i quali, se lo desiderano, potranno anche esibirsi personalmente.

"L’idea è quella di ricreare le atmosfere che Daniela viveva con le amiche nei saloni dell’oratorio o negli spazi cittadini, di allegria, semplicità e condivisione - afferma la presidente della Fondazione Besana, Annamaria Colombo - Siamo certi che l'evento sarà un momento significativo per ricordare Daniela e per rafforzare i legami all'interno della nostra comunità. Speriamo di vedere molte persone partecipare, rendendo omaggio alla sua memoria in un modo che rispecchia il suo spirito vivace e generoso".

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione:

"Questa donazione rappresenterà un prezioso contributo per perseguire la nostra missione di aiuto e supporto agli anziani fragili della nostra comunità", conferma Colombo.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni: 0362 71723 oppure eventi@fondazionegiuseppebesana.it.