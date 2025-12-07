Incendi, rifiuti e buche: raccolta firme per sistemare via Canturina

Esasperati i residenti della strada che è di competenza per metà del Comune di Meda e per metà di Lentate sul Seveso.

Scarichi abusivi di rifiuti, incendi, vegetazione cresciuta a dismisura e voragini che rendono il percorso impraticabile: i residenti del lato medese di via Canturina sono esasperati e a inizio novembre hanno protocollato una raccolta firme in Comune per chiedere al sindaco Luca Santambrogio interventi urgenti di sistemazione.

Incendi, scarichi abusivi e buche su via Canturina

Una problematica annosa quella delle condizioni in cui versa la strada sterrata di competenza per metà del Comune di Meda e per metà del Comune di Lentate sul Seveso, la cui riqualificazione definitiva spetta a Pedemontana come opera di compensazione. Diverse nei mesi scorsi le segnalazioni, sia da parte di cittadini medesi che lentatesi, di sacchi di rifiuti e materiali di vario tipo abbandonati ai lati della strada, ma anche sul manto stradale dissestato, con il rischio di bucare le gomme e rovinare l’auto. A ciò si sono aggiunti anche episodi di incendio, con le fiamme che hanno avvolto i sacchi di spazzatura e gli scarti riversati dagli incivili.

“La situazione è diventata insostenibile”

«E’ da tempo che denunciamo queste problematiche e a furia di aspettare le buche sono diventate crateri – tuona Marco Sganzerla, portavoce delle famiglie medesi residenti ai civici 90, 92 e 94 – Non possiamo continuare a sorbirci la polvere sollevata dai camion che passano sulla strada sterrata, né rischiare di danneggiare le ruote dei veicoli a causa delle buche».

Protocollata una raccolta firme

La misura è colma e così le famiglie hanno deciso di raccogliere le firme (in tutto 26) e di far sentire la loro voce.

«Da tempo la nostra via è abbandonata a se stessa – si legge nel testo allegato alla petizione – Oltre alla perdurante maleducazione di persone incivili che trovano più comodo abbandonare ogni sorta di rifiuti, la vegetazione ha raggiunto livelli insostenibili e il manto stradale non si può più definire tale, con decine di voragini che costringono le auto a zigzagare rischiando un incidente frontale con quelle provenienti in senso opposto. Da troppo tempo manca l’ordinaria manutenzione e sappiamo che a bilancio sono state previste cifre anche importanti».

Insieme alla petizione sono state inviate delle fotografie a dimostrazione di quanto dichiarato.