Incendio all'ex Snia, la Regione: "Nessuna preoccupazione"

Dopo i rilievi

L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha commentato i dati emersi dalle rilevazioni dell'Arpa.

A seguito del devastante incendio del 25 settembre all'ex Snia di Varedo, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha commentato i dati emersi dalle rilevazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente lombarda.

"Valori rassicuranti"

"Dalle operazioni effettuate - ha detto l'assessore, che nei giorni scorsi era stato a Varedo - sono emersi dei valori rassicuranti e non sono stati riscontrati elementi di criticità. Dunque non c'è nessuna preoccupazione. I dati del campionamento fatto da Arpa hanno confermato che gli inquinati hanno seguito l'andamento consueto in relazione alle diverse fasi di combustione e spegnimento dell'incendio". Arpa durante tutta la fase emergenziale ha effettuato infatti dei sopralluoghi per verificare l'impatto dell'incendio sulla qualità dell'aria.

Inquinanti, "escluse concentrazioni critiche"

Subito dopo l'incendio, i tecnici di Arpa intervenuti sul posto non hanno rilevato criticità né rischi per la salute, tuttavia hanno posizionato una centralina per le rilevazioni. Nella fase iniziale è stata esclusa la presenza di concentrazioni critiche in relazione alla tossicità degli inquinanti. Anche il monitoraggio per la determinazione della concentrazione di diossine ha evidenziato l'andamento tipico di roghi simili a quello scoppiato a Varedo.

La nota ufficiale di Arpa

Di seguito la nota ufficiale di Arpa: