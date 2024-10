Incontro in Prefettura per la stazione di Seveso: più controlli per una maggiore sicurezza

Più controlli alla stazione ferroviaria di Seveso e in piazza Mazzini per garantire una maggiore sicurezza. E' quanto emerso dall'incontro che si è tenuto ieri, giovedì 3 ottobre 2024, in Prefettura a Monza.

Incontro in Prefettura sulla stazione di Seveso

Nella giornata di ieri, il sindaco Alessia Borroni accompagnata dal comandante della Polizia Locale, Roberto Curati, è stata ricevuta a Monza in Prefettura in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'organo collegiale presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani e di cui fanno parte il Questore, Salvatore Barilaro, e i vertici provinciali di tutte le Forze dell'Ordine.

Focus sulla situazione di degrado della stazione ferroviaria

Un incontro richiesto dal sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale di Governo finalizzato a fare il punto della situazione sull'area della stazione ferroviaria e dell'adiacente piazza Mazzini e sulle azioni di prevenzione da porre in essere nell'immediato futuro a seguito di quelle già attuate negli ultimi mesi da Polizia Locale e Forze dell'Ordine.

"Abbiamo portato all'attenzione del Comitato la situazione di degrado in cui versa una delle zone più sensibili della città di Seveso. Ringrazio Prefetto e Questore per avere colto l'importanza e la delicatezza della questione. Negli ultimi mesi devo dire che è stato fatto molto, o meglio, tutto quanto era nelle nostre funzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti pendolari. I risultati ci sono, ma serve di più perché non vogliamo assistere a una escalation come sta avvenendo in alcuni Comuni vicini. Ci stiamo muovendo per tempo per chiedere un supporto a una struttura superiore", ha detto il sindaco a margine dell'incontro.

Più controlli da parte delle Forze dell'Ordine

Durante la riunione il Prefetto Palmisani ha sottolineato la bontà delle iniziative intraprese fino ad oggi, non da ultima l'ordinanza in vigore dallo scorso 26 luglio a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana che impone una limitazione all'orario di apertura del bar tabacchi della stazione proprio per il verificarsi specie nelle ore notturne di episodi di violenza, risse e uso di stupefacenti. Il Prefetto ha invitato a proseguire lungo la strada intrapresa garantendo una ancora maggiore attenzione di tutte le Forze dell'Ordine in un'ottica di sinergia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azione di presidio e vigilanza. Aumenterà quindi la presenza di personale in divisa e aumenteranno i sopralluoghi allo scopo di ridurre i rischi di degrado e violenza.