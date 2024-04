"Prima o poi qui ci scappa il morto". Era il commento ricorrente tra chi, sabato 13 aprile, è accorso all’angolo tra corso Libertà e via San Martino, a Cesano Maderno, dopo l’ennesimo schianto tra due veicoli. Il terzo nel giro di tre settimane.

Incrocio di corso Libertà, "prima o poi ci scappa il morto"

Chi vive o lavora nei paraggi dell’incrocio teme che non sarà l’ultimo. L’incidente stradale, alle 9.40, poteva avere conseguenze ben più gravi. Sono entrati in collisione un suv che usciva dallo "stop" di via San Martino e un altro che percorreva corso Libertà verso la Nazionale dei Giovi. L’impatto è stato violentissimo: pesanti i danni alle due vetture, con la Mercedes che per pochi centimetri non ha sfondato la vetrata di un’agenzia immobiliare. E' finita di traverso in corso Libertà dopo avere danneggiato un’auto parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata e, con effetto domino, anche le due negli stalli davanti.

I precedenti incidenti allo stesso incrocio

Allertati i soccorsi, in corso Libertà è arrivata un’ambulanza di Avis Meda, che ha trasportato in ospedale per accertamenti una 57enne. La Polizia Locale, sul posto con due pattuglie, ha proceduto con i rilievi per la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. Operazioni condotte sotto lo sguardo di decine di cittadini che non hanno mancato di esternare preoccupazioni e lamentele, anche per il fatto che tre settimane prima, allo stesso incrocio, c’erano già stati due incidenti con feriti, uno alle 12.20 e uno alle 17 del 23 marzo.

"Segnaletica orizzontale invisibile"

"La segnaletica orizzontale è invisibile e qui ci sono incidenti e tamponamenti continui - spiegava Mauro Iatì delle due agenzie immobiliari nei pressi dell’incrocio, titolare della prima delle auto in sosta danneggiate - E’ incredibile che non sia ancora successa una disgrazia: ci fosse stata una persona al posto della mia macchina, cosa sarebbe successo?".

La ditta che a inizio mese aveva ricevuto dal Comune l'ordine di intervento per il rifacimento della linea di stop in via San Martino è intervenuta nella mattinata di lunedì 15 aprile. Ma c’è chi invoca azioni aggiuntive, convinto che la sola segnaletica non basti ad evitare altri incidenti: