"Io vivo nella possibilità": calcio, libri e condivisione per promuovere la vera inclusione

Dopo il successo di "Atletica in festa", a Meda arriva un altro appuntamento inserito nella rassegna "Inclusione in Movimento".

"Io vivo nella possibilità": una giornata all'insegna dell'inclusione

Si terrà sabato 14 giugno 2025 nel parco dello stadio "Città di Meda" l'evento "Io vivo nella possibilità", una giornata organizzata da MedaSport (con il patrocinio del Comune e di Regione Lombardia) interamente dedicata all’inclusione, alla condivisione e alla bellezza della diversità. Una festa pensata per le persone con disabilità, per chi non ne ha e per tutte le famiglie, dove lo sport, l’arte e la cultura si uniranno per creare ponti, relazioni e nuove possibilità.

Il torneo di calciotto con i rappresentanti del Consiglio regionale della Lombardia

Il cuore della mattinata sarà "Uniti dal calcio - Inclusione, Disabilità... INSIEME SI PUÒ": a partire dalle 10.30 si terrà un torneo di calciotto a otto squadre (miste): un’iniziativa sportiva che vuole unire ragazzi e adulti, nonché i rappresentanti del Consiglio di Regione Lombardia, in un’esperienza di gioco senza barriere, dove ognuno può scendere in campo e sentirsi parte di una squadra.

Stand delle associazioni per mostrare la propria attività

Ma non solo calcio: il parco, a partire dalle 15, si trasformerà in un grande villaggio della scoperta, con la partecipazione di numerose associazioni sportive, culturali e di avviamento al lavoro attive nel campo della disabilità, come quella di ippoterapia, tennis da tavolo e golf terapy. Ogni realtà avrà uno spazio dedicato per presentare le proprie attività, mostrare i propri manufatti, offrire dimostrazioni e accogliere chi è alla ricerca di nuovi stimoli, passioni o opportunità.

La biblioteca dell'ispirazione

Tra le novità più significative della giornata ci sarà anche l’allestimento di una piccola biblioteca a tema, dove sarà possibile scegliere e portare a casa un libro usato tra quelli generosamente donati da chi ha voluto dare a quei volumi una seconda vita. Ogni libro potrà così diventare una nuova ispirazione, un’occasione di riflessione, sogno o scoperta per qualcun altro. Un gesto semplice, ma profondamente simbolico: dare una nuova possibilità, proprio come accade ogni giorno a chi affronta il mondo con coraggio e diversità.

"Essere diversi è meraviglioso"