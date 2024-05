Juventus Fan Club Groane, il più longevo del mondo

Lo Juventus Fan Club di Bovisio Masciago, con i suoi 60 anni festeggiati l'anno scorso, è il gruppo più longevo del mondo, E' stato premiato dal presidente dei bianconeri , Gianluca Ferrero

Sessant'anni di attività

Festeggiati l'anno scorso i 60 anni di attività, lo Juventus fan Club Groane è il club bianconero più longevo del mondo. Il presidente Roberto Brambilla e i suoi vari soci lo hanno scoperto durante il JDay, l'annuale manifestazione riservata ai fan club ufficiali della Juventus. Alla Convention di Roma, che si è tenuta nei giorni scorsi, hanno partecipato circa 300 Club dei 539 ufficialmente riconosciuti. Alla presenza del presidente dei bianconeri, Gianluca Ferrero e degli ex giocatori Sergio Brio, Max Juliano e Nicola Amoruso, sono stati premiati i club che nel corso del 2023 hanno raggiunto traguardi relativi agli anni di attività. Su tutti è spiccato lo Jofc Groane, che con i sui 60 anni festeggiati nel 2023, risulta essere il Club con più anni di attività in tutto il mondo.

Il Club era stato fondato nel 1963

Fondato il 4 ottobre 1963 nella storica sede di via Isonzo, lo Juventus Fan Club di Bovisio Masciago è partito con una quarantina di soci e il consiglio direttivo diretto da Umberto Agradi, al quale poi è succeduto Artemio Porro che più di trent'anni fa ha passato il testimone all'attuale presidente, Roberto Brambilla. Nel 2005, con la riforma del Centro coordinamento, il Club bovisiano si è unito a quello di Barlassina, fondato nel 1963, e a quello di Garbagnate, nato nel 1964, per formare lo Juventus Official Fan Club Groane per un totale di circa trenta soci. Tutte le domeniche il Fan Club organizza il pullman per andare a vedere le partite, ma in questi anni di attività si è consolidato anche l'impegno sociale.