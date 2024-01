“Kit di benvenuto” a Edoardo, il primo giussanese nato nel 2024

Sabato mattina è stato consegnato alla famiglia Ciotto di Giussano, il kit di benvenuto per il piccolo Edoardo, nato il 1 gennaio, subito dopo la mezzanotte.

La consegna in Municipio

Il sindaco Marco Citterio e il vicesindaco Adriano Corigliano sabato mattina in Municipio hanno consegnato ai genitori di Edoardo Ciotto, Simone ed Elisa, il kit di benvenuto per il loro piccolo, nato l’1 gennaio poche ore dopo la mezzanotte.

Iniziativa avviata nel 2022

L’iniziativa rientra nel progetto “E’ nato un bambino, è nato un cittadino”, ideata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e voluta dall’Amministrazione Comunale di Giussano.

A partire dal 2022, tutte le famiglie dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Giussano

al momento della registrazione in anagrafe ricevono una lettera di benvenuto a cui viene allegata

anche una tessera con il nome del nuovo nato che consente di ritirare il “Kit nascita” presso la

Farmacia Catalani, in via Catalani a Birone.

Nel 2023 sono stati consegnati 189 kit

Lo scorso anno, l'Amministrazione ha consegnato ben 189 kit, 100 alle nuove nate e 89 ai nuovi nati. Il Kit comprende diversi articoli per bebè, tra cui, un bagno schiuma e uno sciampo, una pasta protettiva, delle salviettine detergenti, un aspiratore nasale, un termometro digitale, e una confezione di fisiologiche monodose. Scansionando il QR code presente all’interno dell’opuscolo i genitori hanno anche a disposizione una serie di informazioni riguardanti la prima infanzia, fra cui anche i pediatri che operano sul territorio e gli asili di riferimento, fino alle misure proposte dagli Enti pubblici a favore dei più piccoli.