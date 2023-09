La ciclopedonale che collega Cascina Orobona con il centro di Mezzago è realtà

Cascina Orobona adesso è più vicina a Mezzago. Questa mattina, sabato 16 settembre 2023, è stata ufficialmente inaugurata la ciclopedonale campestre che collega la frazione con il centro del paese. Presenti al taglio del nastro l'Amministrazione comunale, il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta, il parroco don Arnaldo Mavero e il nuovo vicario parrocchiale don Marco Fumagalli.

Un'opera fortemente voluta, annunciata dall'Amministrazione comunale e realizzata grazie anche al contributo di Regione Lombardia. Nella mattinata di oggi, sabato 16 settembre, il Comune di Mezzago ha inaugurato la ciclopedonale campestre che collega il cuore del paese con Cascina Orobona, frazione al confine con Sulbiate.

"Quello che stiamo vivendo oggi è un sogno che si realizza, soprattutto per le persone che vivono a Cascina Orobona - spiega il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni - All'inizio del nostro mandato avevamo avuto quest'idea e fortunatamente siamo riusciti a renderla concreta. Ce l'abbiamo fatta grazie al contributo fondamentale di Regione Lombardia, che nel 2021 ha assegnato al nostro Comune un contributo da 80.000 euro destinato proprio alla realizzazione di questo percorso. Un percorso che ci permette di avvicinare ulteriormente Cascina Orobona al resto di Mezzago e che dovrebbe essere escluso anche dal progetto definitivo di Pedemontana. Nelle prossime settimane disporremo anche alcune panchine e metteremo a dimora una serie di alberi per rendere il tutto ancora più confortevole".

Presente al taglio del nastro anche il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta, che nei mesi scorsi si era speso in prima persona per lo stanziamento del contributo.

"E' sempre bello vedere progetti che diventano concreti - ha commentato l'esponente del Carroccio - Questa è una delle opere finanziate dal Piano Lombardia: quattro miliardi di euro con cui abbiamo finanziato ogni tipo di progetto, da quelli più grandi (come la metropolitana di Monza o le infrastrutture in vista delle Olimpiadi) a quelli più piccoli, ma non meno importanti, come questo".