Nata nel 1974 in via Cesare Cantù, come delegazione della sezione di Besana in Brianza, solo per il servizio di emergenza e urgenza, la Croce Bianca di Cesano Maderno (che è sezione dal 1986, con primo presidente Angelo Radice) domenica mattina ha celebrato i suoi primi cinquant’anni al servizio di chi bisogno.

La Croce Bianca da cinquant'anni al servizio della comunità

Un traguardo "importante e straordinario" festeggiato insieme alla comunità che mai le ha fatto mancare il suo sostegno.

Il suono delle sirene delle ambulanze schierate in piazza Monsignor Arrigoni e l’applauso della folla hanno accompagnato l’inaugurazione del nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità e di due gazebo (acquistati con il contributo della Bcc di Carate Brianza); dopo la benedizione impartita dal parroco don Stefano Gaslini, il taglio del nastro affidato agli assessori Cinzia Battaglia (Cesano) e Luciano Geminian (Bovisio Masciago), Sergio Cazzaniga, il presidente della Bcc Ruggero Redaelli e Girolamo Dassisti, tessera numero uno dell’associazione e primo comandante.

Le benemerenze ai volontari storici

In auditorium Disarò, poi, alla presenza delle autorità civili, dei volontari e dei dipendenti e dei direttori sanitari di oggi e di ieri, dei rappresentanti delle Forze dell’ordine e di soccorso, delle sezioni consorelle e delle associazioni amiche, la consegna delle benemerenze a chi ha raggiunto un traguardo significativo in associazione. Hanno sfilato, emozionati e orgogliosi, oltre cinquanta volontari, fino ad Antonio Siviero, Sergio Molteni, Urbano Milanesi e Pierangelo Sartori, che sono in Croce Bianca da quarant’anni.

"In questi cinquant’anni la nostra associazione ha rappresentato un faro di solidarietà e assistenza, ogni intervento che abbiamo fatto, ogni emergenza che abbiamo gestito, ogni persona che abbiamo assistito racconta la storia di circa quattromila straordinari volontari che hanno saputo rispondere alle esigenze della comunità in cui operano", ha commentato a nome di tutti l’ultimo presidente in carica, Giuseppe Oltolini, speaker d’eccezione della cerimonia a cui è intervenuto anche Marco Zena, presidente generale Croce Bianca Milano.

Più di 55 servizi al giorno

Oltre che a garantire il servizio di emergenza-urgenza, oggi la Croce Bianca è impegnata nel trasporto di 85 persone con disabilità (circa 1.700 servizi al mese in accordo con le Amministrazioni di Cesano Maderno e Bovisio Masciago), nel trasporto di anziani non autosufficienti in centri di cura (260 servizi al mese), nei trasporti sanitari dei dializzati (190 servizi al mese). Ma si occupa anche dell’accompagnamento dei medici di continuità assistenziale, dei corsi di formazione alla popolazione e di presenziare agli eventi sportivi e alle manifestazioni. I venti mezzi della sezione nel 2023 hanno percorso 400mila chilometri, per 20mila servizi: "Più di mille chilometri al giorno e più di 55 servizi al giorno", ha fatto i conti Oltolini.