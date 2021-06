La Croce Bianca di Biassono cerca volontari

Appello della Croce Bianca di Biassono per reclutare nuovi volontari.

Alla ricerca di volontari

La Croce Bianca di Biassono è alla ricerca di nuovi volontari. E’ infatti sceso il numero di persone che dedicano il loro tempo al sodalizio: complice le preoccupazioni legate al Covid-19 ma anche l’età che avanza e non consente più di svolgere alcuni servizi. "Attualmente i volontari operativi sono 120 - spiega il presidente del sodalizio, Luca Mariani - Stiamo cercando nuove forze: per questo tra settembre e ottobre partirà un corso per reclutare nuovi volontari".

I vari servizi della Croce Bianca di Biassono

Tra i vari servizi svolti da Croce Bianca, la convenzione con Areu per l’emergenza urgenza e con la Fondazione per la Mamma e il Bambino dell’ospedale San Gerardo di Monza, servizi di trasporti secondari, oltre a convenzioni con Sovico, Macherio e Vedano per trasporti sanitari. "Svolgiamo inoltre un servizio per i dializzati, di accompagnamento dei disabili a scuola e nei centri diurni, telesoccorso e teleassistenza, dimissioni private, servizi di assistenza a eventi sportivi - spiega il presidente - La nostra squadra è composta sia da volontari che da dipendenti".

Corsi tra settembre e ottobre

I corsi che verranno attivati riguardano il trasporto semplice, che ha una durata di 16 ore e abilita all’accompagnamento delle persone non autosufficienti; trasporti sanitari (46 ore) con ambulanza presso strutture; infine, corso See (soccorso sanitario extra ospedaliero) che dà l’abilitazione ai servizi di emergenza urgenza in ambulanza. Possono iscriversi ai corsi persone tra i 18 e i 76 anni. "Vorremmo ringraziare la popolazione per la generosità dimostrata in occasione della campagna di raccolta fondi che ci ha permesso di avere 100mila euro di oblazioni - spiega il presidente - In parte utilizzati per l’acquisto di dispositivi anti-Covid e una parte destinati all’acquisto di una nuova ambulanza che sarà intitolata a Giancarlo Carrer (presidente onorario mancato lo scorso anno per Covid). Dobbiamo inoltre sostituire le divise del personale volontario".

Un po' di numeri della Croce Bianca di Biassono

La Croce Bianca conta 180 soci, 120 volontari attivi, 8 dipendenti e 3 volontari del Servizio civile nazionale. Per la formazione è stata avviata una collaborazione con la Croce Rossa comitato di Monza. Di recente si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo improntato su tre temi principali: volontari, territorio e digitale "ovvero mettere le persone al centro, i volontari, fare rete sul territorio ed essere più digitali" ha spiegato il neo eletto presidente. Chiunque fosse interessato a diventare volontario della Croce Bianca di Biassono può mandare una mail a formazione@crocebiancabiassono.org. Ulteriori informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook «Croce Bianca Milano sezione Biassono e Monza».

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da oggi martedì 1 giugno 2021.