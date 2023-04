La dea bendata bacia Barlassina: vinti 200mila euro

La dea bendata ha baciato Barlassina: 200mila euro vinti con un Gratta e vinci all’edicola Prima Pagina.

Con un Gratta e vinci si porta a casa 200mila euro

Un vero e proprio colpo di fortuna per un cittadino del paese o dei dintorni, che ha acquistato il fortunatissimo biglietto che ha portato nelle sue tasche ben 160mila euro dopo la tassazione della vincita.

La buona stella è stata poi particolarmente generosa, perché questo ancora anonimo vincitore ha vinto il massimo possibile con il Gratta e vinci da tre euro acquistato.

La dea bendata ha baciato un cittadino residente in zona

Inoltre, per quanto riguarda la settimana in cui ha incassato la vincita, dopo naturalmente tutte le procedure di accertamento necessarie sul tagliando vincente, i 200mila euro vinti a Barlassina sono stati la quarta vincita più alta in tutta Italia. Il vincitore è comunque per il momento rimasto anonimo, ma è sicuro che la buona sorte ha toccato qualcuno della zona.