Voto favorevole della Giunta di Vimercate, nella seduta del 14 aprile, al piano attuativo che permette la costruzione di due nuove palazzine residenziali lungo via Trieste a Oreno, su un’area attualmente libera di proprietà di un operatore privato, in prossimità della rotatoria con via Fleming.

La Giunta approva un piano attuativo a Oreno Sud: previsto un nuovo bosco urbano e due nuove palazzine residenziali

L’intervento edilizio definisce un introito per il Comune, in oneri di urbanizzazione, pari a 676.000 euro a

scomputo in opere che riguarderanno in parte l’area dell’intervento edilizio e in parte le strade adiacenti.

In particolare sarà realizzato, all’interno dell’area di intervento, un parcheggio a raso con accesso da via

Fleming. L’operatore privato poi procederà alla riqualificazione di un tratto della stessa via con un nuovo

marciapiede, mentre lungo via Trieste sarà realizzato un percorso pedonale provvisto di illuminazione

pubblica che andrà a collegarsi con la pista ciclopedonale già esistente.

Vanno a completare l’urbanizzazione altre opere inerenti le reti dei sottoservizi (gas, acqua, illuminazione

pubblica, telefoni) e la segnaletica stradale.

Opere compensative

Le opere compensative previste nel piano riguardano poco meno di 5.400 metri quadrati totali: 1.800 mq. costituiscono la fascia di vegetazione che proteggerà le palazzine e il parcheggio sul lato di via Trieste, mentre sulla scorta di quanto indicato nella deliberazione di fine 2022, la Giunta ha individuato un’area di 3.600 metri quadrati in via Rovereto dove si andrà a realizzare un bosco urbano, con la piantumazione di 1.798 fra alberi e arbusti.

"Prima attuazione alle delibere sulle compensazioni ambientali”