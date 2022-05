La vicenda

Un fondo russo avrebbe mostrato grande interesse nel rilevare la storica magione del centro, ma il conflitto in Ucraina ha stoppato ogni trattativa

Gli effetti della guerra in Ucraina si fanno sentire anche nella piccola Caponago. Proprio così, perché anche le trattative per la definitiva cessione dello storico Palazzo Caglio sono naufragate per colpa del conflitto.

La guerra in Ucraina "colpisce" anche Caponago: sfuma la vendita di Palazzo Caglio ai russi

A rendere nota la vicenda è stata la stessa padrona di casa, Alessandra Ricci Moneta Caglio Monneret de Villard, discendente dell’omonima casata e attualmente residente in un’ala della storica magione ormai decaduta.

"Una società di gestione immobiliare comasca aveva di fatto consegnato nelle mani dell'avvocato Alessandra Ricci Moneta Caglio un'interessante opzione di acquisto per la villa e il suo parco: un'opzione ad un ottima cifra e con ottime procedure di acquisto - spiegano nel dettaglio i tecnici che stanno seguendo la pratica - Purtroppo tale società ha dovuto ritirare l'opzione già sul tavolo in quanto la stessa operava per nome e per conto di un fondo di investimento russo con sede a San Pietroburgo. I tragici eventi degli ultimi mesi hanno purtroppo obbligato gli operatori russi ad una posizione di attesa, anche se a quanto pare non di rinuncia".

La decisone è inamovibile

Potrebbe essere solo questione di tempo, insomma, in attesa che la situazione geopolitica europea ritrovi quella stabilità che purtroppo si è pesantemente incrinata negli ultimi mesi a causa del conflitto. L’intenzione dell’erede Monte Caglio è comunque inamovibile: vendere al più presto il Palazzo. Una decisione manifestata già da tempo e figlia delle continue diatribe con il Comune legate alla situazione strutturale dell’immobile di pregio sito in centro paese che nell’ultimo periodo sono divenute sempre più frequenti.

LEGGI L'ARTICOLO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 10 MAGGIO 2022