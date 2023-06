La pasionaria di Arcore soffia 103 candeline

Passano gli anni ma nonna Teresa Gariani è sempre più splendente e piena di vita. Mente lucidissima e memoria di ferro. La donna più longeva di Arcore oggi, giovedì 15 giugno 2023, soffia 103 candeline circondata dall'affetto dei suoi famigliari.

Davvero un traguardo da Guinness dei primati quello raggiunto da Gariani, residente in città insieme alle sue nipoti nell’abitazione di via Cesare Battisti. L’anziana, nativa di Ornago ma trasferitasi ad Arcore agli inizi degli anni ‘50, fino a qualche anno fa aveva deciso di rinnovare l’adesione al sindacato guidato da Maurizio Landini: nonna Teresa è stata la più longeva iscritta al sodalizio tra i comuni di Arcore, Lesmo, Camparada, Correzzana e Usmate.

A 103 anni Teresa è lucidissima, ama ancora leggere i giornali, guardare la tv, soprattutto programmi di politica e telegiornali e tenersi informata su quello che accade nel mondo. Non si è persa nulla della vicenda riguardante la morte di Silvio Berlusconi. Fa ancora le scale e, da quando è scoppiata la pandemia, si è sempre recata personalmente negli hub vaccinali per sottoporsi alle tre dosi di vaccino contro il Covid. Senza dimenticare che è un’ottima cuoca. "Cucino di tutto, tranne la casseoeula", ha sottolineato la donna sorridendo.

"Dopo aver fatto le scuole elementari sono andata subito a lavorare, sempre nel settore abbigliamento e sartoria - ha raccontato Teresa - Ho lavorato per due anni alla ditta “Cappellotti” di Milano e proprio i quel periodo conobbi mio marito Luigi Mandelli, che invece lavorava ad Arcore, alla “Gilera”. Il nostro è stato davvero un amore a prima vista, un vero colpo di fulmine. I nostri sguardi si sono incrociati quando eravamo ancora giovani. Ogni volta che lo vedevo passare diventavo tutta rossa in volto. Ho capito subito che era l’uomo giuso per me. Tornando al mio lavoro successivamente sono tornata in Brianza e ho trovato occupazione sempre nel settore della moda. A 55 anni sono andata in pensione e sono iscritta al sindacato da tantissimo tempo. Luigi se n’è andato nel lontano 1981".