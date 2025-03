Un defibrillatore donato alla sede de Il Seme

Un defibrillatore donato alla sede operativa di Desio de Il Seme. Il gesto di solidarietà è arrivato dall’associazione filantropica Edoniamosperanza di Lissone, nella persona del presidente Mattia Mauri.

Un defibrillatore per la corte Olmetto di Desio

"La nostra cooperativa grazie al Tavolo di Casa in Casa della Rete TikiTaka e alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha presentato un progetto per avere un defibrillatore acquistato con i fondi dell’associazione filantropica Edoniamosperanza", hanno spiegato dalla Cooperativa Il Seme.

Il defibrillatore sarà messo a disposizione oltre che per il centro socio-educativo desiano e degli appartamenti destinati a progetti di housing per persone con disabilità, anche per tutti coloro che frequentano e abitano nella corte Olmetto.

Un presidio di sicurezza per tutti

Sarà installato e messo a disposizione delle squadre di soccorso sanitarie, diventando così un ulteriore presidio di sicurezza per l’intera corte. Il Seme ha poi ringraziato l’associazione filantropica Edoniamosperanza che negli stessi giorni ha donato dieci defibrillatori nella provincia di Monza e Brianza e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza "sempre attenta a cogliere le necessità delle persone con disabilità".