La prima Messa del vescovo dopo il trapianto

"Lasciatemi dire che sono molto contento di celebrare con voi questa Eucarestia". Con queste parole il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, ha fatto la sua prima uscita pubblica celebrando la Messa nella sua amata Bareggia.

La prima Messa dopo il trapianto

Tante le persone giunte per vederlo e ascoltare le sue parole o semplicemente per un saluto prima di ritornare alla guida della chiesa di Brescia, ormai imminente. Il prossimo 8 gennaio sarà a Brescia, la Diocesi si appresta ad abbracciare il suo vescovo dopo un lungo periodo di stop forzato. Lascerà Bareggia dove in questi mesi ha trascorso la sua convalescenza dopo il trapianto del midollo avvenuto lo scorso luglio. Sembra ieri la notizia di quel trapianto resosi necessario "da un improvviso aggravamento della patologia del sangue" diffusa come un fulmine a ciel sereno. Una notizia che ha lasciato in apprensione due diocesi, Brescia e Milano. Poi il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza a luglio dove ha iniziato le prime cure e il trapianto grazie a un donatore compatibile.

Il saluto del vescovo

"Vi ringrazio davvero di cuore - le parole di monsignor Pierantonio Tremolada - Oggi con voi è come essere a casa, grazie a don Vittorio Madè per l’invito che ho accolto molto volentieri. Sto meglio ora. Voglio ringraziare i sacerdoti che mi sono sempre stati vicini e tutti voi che mi avete accolto come se fossi nelle vostre case. Vi ringrazio cuore, sappiate che tutto questo è ricambiato. Ringrazio il Signore io, per tanti motivi, ciascuno di voi per motivi personali. La mia è stata un’esperienza che è difficile da raccontare, improvvisamente ti trovi a un passaggio della vita dove ti accorgi che la vita potrebbe finire e può crearsi una situazione precaria che porterai per sempre o guarisci. Io ho superato questo momento legato alla malattia e per me è come un nuovo inizio. Ecco da qui il ringraziamento al Signore ma anche alle tante persone, tra queste voi, il personale medico e infermieristico che mi ha accompagnato con tanta cura, serietà ed umanità".