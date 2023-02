La Sampdoria si allena sul campo della Concorezzese in vista della sfida contro il Monza

La Sampdoria si allena sul campo della Concorezzese per preparare al meglio la sfida di questa sera, lunedì 6 febbraio 2023, contro il Monza. I blucerchiati allenati da Dejan Stankovic hanno svolto la rifinitura sul terreno di gioco di via Pio X. Una bella occasione per i dirigenti e i volontari biancorossi, che hanno potuto conoscere da vicino una realtà così importante.

Ospiti della Concorezzese

La Serie A sbarca a Concorezzo. Merito della Sampdoria, che questa mattina si è allenata sul terreno di gioco sintetico della Concorezzese calcio. Agli ordini di mister Dejan Stankovic i blucerchiati hanno sfruttato la splendida struttura di via Pio X per preparare una sfida delicatissima in ottica salvezza. La Samp, infatti, si trova al penultimo posto della classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Cremonese e lontana ben nove lunghezze dallo Spezia quart'ultimo. Ai blucerchiati serve quindi un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria: alle difficoltà sul campo si aggiungono poi le vicende legate all'assetto societario, che potrebbero costare al Doria la permanenza tra i Professionisti. Proprio per non perdere l'ultimo treno salvezza la formazione di Stankovic arriva a Monza con il chiaro obiettivo di conquistare il bottino pieno, anche se sulla sua strada troverà una compagine brianzola in grande forma e reduce dalla storica vittoria sul campo della Juventus.

Monza lanciatissimo

Dal canto suo, come detto, il Monza di Raffaele Palladino veleggia a centro classifica e sogna addirittura un clamoroso accesso all'Europa. Nell'ultimo turno i biancorossi hanno espugnato il campo della Juventus grazie ai gol di Ciurria e Dany Mota. Un risultato storico per la società di Silvio Berlusconi, alla stagione d'esordio in Serie A.