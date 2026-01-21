La sicurezza al primo posto, convegno di educazione stradale con 200 studenti

Sicurezza, educazione stradale e prevenzione: nella mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si è svolto a Meda un convegno organizzato dal SAP – Sindacato Autonomo di Polizia per la provincia di Monza e Brianza.

Sicurezza ed educazione stradale protagoniste in sala civica Radio

L’iniziativa, promossa dal segretario provinciale Alberto Valsecchi, è stata dedicata al tema dell’educazione stradale ed era rivolta in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori prossimi al conseguimento della patente di guida. Il convegno, intitolato “Corso di educazione stradale”, si è tenuto in sala civica Radio e ha visto la partecipazione di circa 200 studenti degli istituti Terragni e Milani della città. Al centro dell’incontro il corso di educazione stradale dal titolo «La sicurezza al primo posto», che rientra nel programma annuale dell’assessorato alla Polizia Locale dedicato agli istituti scolastici sui temi della sicurezza a 360 gradi.

Presenti le principali autorità provinciali in materia di sicurezza pubblica

All’incontro sono intervenute le principali autorità provinciali in materia di sicurezza pubblica: il Prefetto di Monza e Brianza Enrico Roccatagliata, il Questore di Monza e Brianza Giovanni Cuciti, il presidente della Provincia di Monza e Brianza nonché sindaco di Meda Luca Santambrogio, la comandante della Sezione Polizia Stradale di Monza Giulia Giuffrida e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza Vito Cristino. L’obiettivo dell’incontro era quello di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole del Codice della strada e renderli consapevoli delle responsabilità civili e penali che possono derivare da comportamenti scorretti alla guida, soprattutto in caso di incidenti con esiti mortali o gravi conseguenze fisiche.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) ← →

La testimonianza di Alessandro Ossola

Particolarmente toccante la testimonianza dell’atleta paralimpico Alessandro Ossola, che ha partecipato alle ultime edizioni dei Giochi Paralimpici di Tokyo. Ossola ha raccontato la propria esperienza personale: nel 2015, a seguito di un grave incidente stradale in moto, perse la moglie e subì l’amputazione della gamba sinistra. Da allora dedica parte della sua vita a incontri nelle scuole per trasmettere ai giovani un forte messaggio di responsabilità e consapevolezza alla guida.

Gli interventi del comandante di Polizia Locale e di Avis Meda

Nel corso della mattinata si sono susseguiti anche gli interventi di personale della Polizia Stradale, del comandante della Polizia Locale di Meda e Cabiate Claudio Delpero, di operatori sanitari e del dottor Alberto Drogo per Avis Meda. A chiudere il convegno, l’esibizione di un’unità cinofila con due cani addestrati alla ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi, che ha suscitato grande interesse tra gli studenti.

Bilancio positivo

Il bilancio dell’iniziativa è stato estremamente positivo: i ragazzi hanno seguito con attenzione e partecipazione attiva l’intero convegno. L’auspicio degli organizzatori è che attività di prevenzione e formazione come questa possano contribuire concretamente a salvare vite umane, considerando che ancora oggi in Italia si registrano ogni anno migliaia di vittime a causa degli incidenti stradali.