La stella in ricordo di Giulia continua a illuminare Carnate

La stella di Giulia Cerini continua a illuminare Carnate. Questa la bellissima iniziativa di alcune mamme del Bar Eden, amiche della famiglia della 14enne volata via lo scorso novembre, che ha chiesto e ottenuto di poter spostare la stella sopra l’ingresso dell’abitazione di via Giovanni XXIII e di poterla accendere ogni sera all’imbrunire.

La stella per Giulia continua a illuminare Carnate

Un gesto commovente, ma anche un simbolo della luce che la giovane Giulia era solita portare nelle vite di tutti coloro che l’avevano conosciuta e che ora continuerà a brillare a Carnate. La richiesta era partita già durante il periodo natalizio proprio da un gruppo di mamme amiche dei genitori di Giulia che nei giorni successivi alla drammatica scomparsa della ragazza si erano mobilitate per offrire un sostegno concreto alla famiglia.

Una luce simbolo di vita

Oltre a una raccolta fondi da devolvere alla ricerca e alla clinica che aveva seguito la giovane negli ultimi mesi, era stata chiesta anche la possibilità di acquistare e installare a spese delle famiglie una speciale luminaria in occasione del Natale. La scelta era ricaduta su una stella, a ricordo di quella meravigliosa luce che era Giulia. La richiesta delle amiche e delle mamme era stata accolta di buon grado e, grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’azienda incaricata di allestire le luminarie in paese, aveva posizionato gratuitamente la stella in via Papa Giovanni XXIII, a due passi dalla casa di Giulia.

L'iniziativa continua

Con la fine del periodo natalizio, però, la stella non si è spenta, ma anzi ha trovato una nuova collocazione proprio sul cancello d’ingresso della casa di Giulia. Il cui ricordo, proprio come quella luce, continuerà a illuminare le vite e i cuori di tutti coloro che hanno conosciuto Giulia.