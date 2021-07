La triste fine della piscina comunale, ormai destinata alla demolizione

Uno scenario desolante, che non lascia molto spazio a progetti di riqualificazione. E' probabilmente destinata alla demolizione e ricostruzione la piscina comunale di Vimercate, chiusa da tre anni.

Lo stop nel 2018 deciso dal sindaco

A decidere lo stop alle attività era stato nel luglio del 2018 il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini che aveva firmato un'ordinanza di chiusura a seguito del mancato ottenimento da parte dell'allora gestore della Certificazione di prevenzione incendi.

Nuovo tentativo

Da allora era stato avviato un primo iter per la riqualificazione e assegnazione della gestione, che però è naufragato anche a causa della crisi determinata dalla pandemia. Ora l'Amministrazione ci riprova con una nuova manifestazione di interesse.

Le condizioni dell'impianto

Le condizioni dell'impianto, sia nelle aree esterne che in quelle interne, è però sensibilmente peggiorata in questi anni di totale abbandono e mancanza di manutenzione, come testimoniano le fotografie scattate nei giorni scorsi dai consiglieri di opposizione Mattia Frigerio e Mariasole Mascia in occasione di un sopralluogo. Nella vasca della piscina olimpionica esterna ormai sono cresciute le piante. All'interno, muri e soffitti crollati e impianti danneggiati, forse irrimediabilmente.

Ipotesi abbattimento

Ala luce delle condizioni, lo stesso sindaco Sartini non ha escluso che il bando di affidamento dei lavori possa prevedere la demolizione e la ricostruzione.

Sul Giornale di Vimercate in edicola da domani il servizio con altre fotografie che mostrano lo stato di degrado e abbandono.