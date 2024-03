Laboratorio di aquiloni alla Garibaldi di Meda

La scuola dell’infanzia Garibaldi di Meda ha donato, grazie al Comitato dei genitori, ai bambini il laboratorio di aquiloni.

Ospite speciale: Edoardo Borghetti

È stato un regalo speciale per i bambini, un progetto incentrato sul divertimento ma anche sull’istruzione, in linea con la programmazione scolastica annuale che ruota attorno alla figura del “signor Aquilone”. Un’iniziativa che ha visto come protagonista indiscusso Edoardo Borghetti di Rho (Milano) che nel 1994 ha creato l’Associazione Italiana Aquiloni VolaRhò di Milano.

Il divertimento regna su tutto

“Classe per classe, Edoardo, ha coinvolto i bambini in un laboratorio magico, aiutandoli a costruire coloratissimi aquiloni e ad attaccare la coda - spiega la referente di plesso, Michela Schiavetto, - Grazie al vento siamo riusciti a far volare un grande aquilone costruito dall’esperto degli aquiloni, facendo divertire tutti i bambini e anche la dirigente scolastica Maria Grazia Perego.”