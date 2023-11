Il Comune di Arcore ha da pochi minuti emanato una allerta per una "possibile esondazione del fiume Lambro". Massima attenzione in città per le precipitazioni che stanno avvenendo in queste ore.

L'allerta del Comune di Arcore: "Possibile esondazione del Lambro alle 11.30

"E' possibile una esondazione del fiume Lambro intorno alle 11.30 e seguenti. Si invitano tutti a porre in essere le precauzioni necessarie per salvaguardare i propri beni e le persone. Prestare la massima attenzione".

Queste le poche righe diffuse poco fa dall'Amministrazione comunale. Al momento la situazione è monitorata con attenzione ma resta sotto controllo.

Ricordiamo che ad Arcore sono due i punti più critici: in frazione Cà Bianca e in frazione La Cà. In particolare per quanto riguarda la prima c'è attenzione per la zona di confine tra Arcore e Villasanta, mentre il punto più critico della frazione La Cà resta quello della località Taboga.

Al momento il Lambro in zona è circa mezzo metro sotto il livello di esondazione (dunque sotto controllo) e anche la vasca volano costruita da BrianzAcque in via Monte Bianco - il noto Parco dell'Acua - sta contenendo le precipitazioni senza particolari problemi. Ma il livello di guardia resta alto anche perché la pioggia potrebbe intensificarsi nelle prossime ore.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

LEGGI ANCHE: Vento, pioggia e tempeste in arrivo: le zone più a rischio giovedì 2 novembre 2023