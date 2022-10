L’alpinista François Cazzanelli dalle cime del K2 a Desio

Dalle cime del K2 a Desio, l’alpinista François Cazzanelli. Domani sera, venerdì 7 ottobre, torna in città per parlare delle sue ultime imprese. Sarà protagonista di una serata promossa dal Cai Desio.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della montagna

Dalle cime del K2 a Desio, l’alpinista François Cazzanelli ritorna in città per parlare delle sue ultime imprese. L’incontro, organizzato dalla sezione desiana del Cai, si terrà venerdì 7 ottobre alle 21 al Banco Desio.

L’alpinista valdostano, classe 1990, è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della montagna, come dimostrato dalla grande affluenza registrata durante la sua prima visita in città, nel 2019, e si è distinto negli anni per aver conquistato la vetta del Cervino, del Nanga Parbat in Pakistan e infine la seconda cima più alta del mondo, il K2.

Le parole del presidente della sezione desiana del Cai Claudio Rovelli

"Noi del Cai siamo davvero contenti di ospitarlo – spiega Claudio Rovelli, presidente del sodalizio desiano – Cazzanelli a 32 anni è già un alpinista a tutto tondo". Rovelli ha poi rimarcato: "La sua precedente visita, cinque anni fa, ha lasciato un segno profondo e per questo, visti anche i suoi recenti successi, abbiamo deciso di richiamarlo". Appuntamento per tutti gli appassionati con la serata che si annuncia molto interessante.