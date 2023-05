L'obiettivo è ridurre al minimo il numero dei bambini allontanati dalle famiglie. Proprio per questo a partire da settembre 2023 nell'ambito di Monza - che comprende i comuni di Monza, Brugherio e Villasanta - partiranno una serie di attività e progetti di breve durata volti a promuovere il benessere dei bambini e il miglioramento del loro sviluppo nell'ambito familiare.

L'Ambito di Monza ammesso al programma P.I.P.P.I, da settembre tante attività per migliorare il benessere di bambini e famiglie

Tutto questo è possibile grazie al fatto che l'Ambito territoriale di Monza è stato ammesso al Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - che Regione Lombardia gestisce in collaborazione con il Ministero per raccordare le diverse Istituzioni e le professioni degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle scienze dell'educazione e del terzo settore, con l’obiettivo appunto di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie.

Le azioni

Il programma P.I.P.P.I. – per il quale l’Ambito di Monza otterrà un finanziamento di 62.500 euro – prevede, in particolare la co-costruzione, insieme alle famiglie, di progetti intensivi e di breve durata volti a promuovere il benessere dei bambini e il miglioramento del loro sviluppo.

Il programma punta sul sostegno delle risorse positive delle famiglie, sull'importanza delle reti sociali, dei legami affettivi e sulle possibilità inesauribili di apprendimento e di resilienza non solo dei bambini, ma anche dei loro genitori e della comunità tutta che si occupa della crescita dei bambini.

Dispositivi di intervento

Collaborazione scuola-famiglia-servizi: famiglia, educatori, assistenti sociali e insegnanti progettano insieme attività per migliorare le condizioni di vita del bambino; progetti educativi domiciliari Per individuare insieme ad un educatore modalità per star bene con i propri figli; vicinanza solidale per trovare anche fuori dal proprio nucleo familiare amicizie e aiuto concreto nella vita di tutti i giorni; Gruppi genitori bambini Per promuovere momenti di confronto e condivisione sulle questioni legate all’essere famiglia insieme ad altre famiglie.

A partire da settembre dunque e per 18 mesi queste attività saranno realizzate insieme alla formazione specialistica degli operatori.

L'assessore "Anche questo è avere a cuore il futuro della famiglia"

Quello di Monza era uno dei due Ambiti in Regione Lombardia a non aver ancora partecipato al Programma, ora Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (cioè le prestazioni e servizi che i Comuni devono assicurare per garantire i diritti delle famiglie e dei bambini). Per questo ha presentato la candidatura a Regione Lombardia:

“Vogliamo occuparci delle famiglie e dei bambini in modo serio e concreto - spiega Egidio Riva, Assessore al Welfare e alla Salute – Per questo abbiamo voluto colmare il vuoto degli ultima anni portando anche nel nostro territorio i livelli essenziali delle prestazioni che altri ambiti hanno già raggiunto. Anche questo è avere a cuore il futuro della famiglia”.

P.I.P.P.I, di cosa si tratta

L'acronimo P.I.P.P.I. si rifà al personaggio televisivo di Pippi Calzelunghe, figura simbolica che esprime le infinite potenzialità dei bambini e le capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà, grazie anche al sostegno delle reti sociali e dei legami affettivi, che può permettere loro di arrivare a un recupero nelle situazioni di vulnerabilità familiare.