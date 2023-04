Lanci con il paracadute e giri in elicottero ricordando Simona

Lanci con il paracadute e giri in elicottero ricordando chi del paracadutismo aveva fatto una grande passione. Evento da non perdere quello che si terrà domenica prossima, 30 aprile, a Vimercate in memoria di Simona Ravasi, giovane vimercatese scomparsa nel gennaio del 2020 a soli 28 anni a causa di un malore.

L'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Desio, ha organizzato con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, il "Dream Fly Day" al campo sportivo di via Lodovica ad Oreno.

Esibizione di paracadutisti e voli in elicottero

Domenica 30 aprile sarà possibile assistere al lancio dei paracadutisti professionisti e prenotare dei voli turistici in elicottero. Il programma prevede alle 10 l’arrivo dell’elicottero con tre lanci sportivi di paracadutisti dall’elicottero con atterraggio all’interno del campo da calcio previsti alle 11, 14.30 e 17.

Il ricordo di Simona e la solidarietà per l'Ucraina

Sarà possibile inoltre effettuare dei voli turistici con l’elicottero sull’area di Vimercate, servizio offerto a pagamento e su prenotazione. Spazio, come detto, anche alla commemorazione di Simona Ravasi, paracadutista di Vimercate, scomparsa nel 2020, e alla solidarietà con la raccolta per tutta la giornata di generi di prima necessità e di primo soccorso da destinare alla popolazione ucraina. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 maggio.

La soddisfazione dell'assessore

“Ringrazio l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Desio, per aver scelto Vimercate come sede di questa giornata - ha commentato Mariasole Mascia vicesindaco con delega allo Sport - Vimercate è una città che ama lo sport e questa è l’occasione per offrire ai cittadini qualcosa di nuovo e avvincente e per stimolare la curiosità su uno sport diverso dal solito. Esprimo con piacere la mia gratitudine nei confronti di tutti gli organizzatori coinvolti e dei volontari che mettono a disposizione di questo evento il loro entusiasmo abbinato ad una straordinaria professionalità”.

La storia dell'Associazione paracadutisti

L’ Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, nata al termine della Seconda Guerra Mondiale e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 10 febbraio 1956, rappresenta tutti i paracadutisti d'Italia ed ha tra i suoi principali scopi statutari l'amore e la fedeltà alla Patria, il ricordo dei paracadutisti caduti - in guerra ed in pace - nell'adempimento del loro dovere, il mantenimento del solidale

vincolo con le Forze Armate, la salvaguardia della pace, nonché la diffusione del paracadutismo tra i giovani

mediante esercitazioni e manifestazioni. La sezione di Desio, intitolata al Parac. M.A.V.M. Gaetano Aldeghi, fu fondata nel 1998.