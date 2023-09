Lanci di paracadutisti e voli in elicottero ricordando Simona

Alla conquista del cielo ammirando paracadutisti professionisti e volando in elicottero, a Vimercate, nel nome di Simona.

"Dream fly day"

Dopo il rinvio della manifestazione nell'aprile scorso a causa del maltempo l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Desio ripropone, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport di Vimercate, il "Dream Fly Day" presso il Campo sportivo di via Lodovica ad Oreno. Domenica 1 ottobre (in caso di maltempo, domenica 8 ottobre) sarà possibile assistere al lancio dei paracadutisti professionisti e prenotare dei voli turistici in elicottero.

In ricordo della vimercatese Simona Ravasi

Spazio anche alla commemorazione di Simona Ravasi paracadutista vimercatese scomparsa nel 2020 e alla solidarietà con la raccolta per tutta la giornata di generi di prima necessità e di primo soccorso da destinare alla popolazione ucraina.

Il programma

Il programma prevede alle 10 l’arrivo dell’elicottero con tre lanci sportivi di paracadutisti con atterraggio all’interno del campo da calcio previsti alle 11, 14.30 e 17.00. Sarà possibile inoltre effettuare dei voli turistici con l’elicottero sull’area di Vimercate, servizio offerto a

pagamento e su prenotazione.

La vicesindaco: "Occasione per offrire ai cittadini qualcosa di avvincente"