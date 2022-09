L'Arcivescovo Delpini in visita all'Oasi di Birago

L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita alla cooperativa sociale Oasi di Birago, frazione di Lentate sul Seveso.

L'Arcivescovi Delpini in visita all'Oasi di Birago

Un pranzo speciale quello di oggi, venerdì 16 settembre 2022, per i ragazzi della cooperativa sociale Oasi di Birago, che hanno avuto come ospite l'Arcivescovo di Milano. Alla presenza del presidente Lorenzo Cassina, del direttore Umberto Garofalo, degli educatori, del parroco don Marcello Grassi, del responsabile della Pastorale giovanile don Francesco Torrini e di don Angelo Crippa, gli utenti della cooperativa di via Cadorna (che dal 1989 impegna in attività manuali come assemblaggio, confezionamento e bricolage persone disabili di Lentate e dei Comuni limitrofi) hanno accolto con gioia l'Arcivescovo.

Visita ai laboratori

Monsignor Delpini, dopo il momento conviviale, ha visitato i laboratori, apprezzando moltissimo le attività svolte da questa preziosa realtà del territorio, che permette a persone con disabilità di ricoprire una posizione attiva all'interno della società.

A gennaio la visita dell'Arcivescovo alle aziende agricole per Sant'Antonio

Non si tratta della prima volta che quest'anno l'Arcivescovo fa tappa in paese. A gennaio aveva visitato le aziende agricole in occasione di Sant'Antonio.