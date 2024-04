L'arte organaria in mostra ad Arcore

Una mostra per gli appassionati delle sinfonie suggestive dell’organo. Da venerdì 5 a domenica 14 aprile Arcore ospita la “Mostra Nazionale storico-tecnologica di arte organaria”, organizzata con il patrocinio del Comune di Arcore, di Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza, del Consolato provinciale di Monza e Brianza della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e di Confartigianato imprese.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, nasce dalla volontà della famiglia organaria Alessandro Corno di Arcore e dall’Assessore alle Politiche Culturali Elvira de Marco del Comune di Arcore di voler divulgare la storia dell’organo a canne e del primo organo elettronico italiano funzionante con lampade a gas inerte.

Oggi pomeriggio, venerdì 5 aprile, l'inaugurazione della mostra

L’evento di inaugurazione avrà luogo oggi, venerdì 5 aprile, alle 17 in Villa Borromeo D’Adda. Durante la presentazione interverranno Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega e Giovanni Mantegazza, presidente di Confartigianato. A seguire i relatori Serafino Corno, esperto in tecnologia organaria, e Matteo Marni, dottore in musicologia, parleranno del funzionamento e delle peculiarità dell’organo durante la conferenza. A fare gli onori di casa ci sarà, oltre all'assessore De Marco, anche il sindaco Maurizio Bono.

Gli orari di apertura della mostra

Da domani, sabato 6 aprile, la mostra aprirà le porte al pubblico per quattro giornate: sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9 alle 18. L’esposizione si compone di numerosi reperti e materiali storici della ditta F.lli Aletti di Monza, produttrice del primo organo elettronico italiano con lampade a gas inerte, che sarà esposto insieme ad apparecchi per sperimentazioni acustiche, documenti e immagini dell’epoca. Per visitare la mostra da lunedì a venerdì è necessario prenotare scrivendo un’e-mail a: serviziculturali@comune.arcore.mb.it

Durante la mostra sarà possibile visionare il primo organo elettronico italiano con Brevetto N. 378.223 di Enrico Aletti, assistere ad una prova pratica di funzionamento e visionare un filmato dedicato. Il prototipo di questo organo, brevettato nel 1939 dalla prestigiosa ditta Fratelli Aletti di Monza e completamente restaurato dall’azienda organaria artigiana della famiglia Corno, allo stato della conoscenza attuale è il solo e unico esemplare esistente in Italia.