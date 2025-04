Lavori fermi alla mensa della scuola: cambiata l'impresa

Ripartiranno a breve i lavori per la realizzazione della nuova mensa alla scuola primaria “Falcone” di Tregasio, frazione di Triuggio, interrotti da qualche giorno a causa del cambio della ditta.

Lavori per la mensa della scuola

Sulla ripresa dei lavori rassicura il sindaco, Pietro Giovanni Cicardi, spiegando le ragioni dell’interruzione del cantiere. Il progetto di fattibilità, lo ricordiamo, predisposto dal Comune, ha ottenuto i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza): 776mila euro per la realizzazione della nuova mensa. Il progetto, inserito nel Documento Unico di Programmazione, era stato redatto da uno studio di Seregno e riguarda una superficie di 390 metri quadrati e 102 posti a sedere. I lavori sono iniziati a settembre dello scorso anno con la demolizione della vecchia palestra e del vecchio refettorio.

Lo stato del cantiere

"Ho informato la commissione mensa sullo stato dell’arte - spiega il primo cittadino - L’appalto è stato vinto da un’impresa che, a un certo punto, ha incontrato delle difficoltà, nonostante avesse già partecipato a diverse gare del Pnrr. Siamo stati informati del fatto che il geometra capo cantiere ha lasciato l’incarico e ciò ha messo in difficoltà l’impresa. Per questo i lavori si sono interrotti. Dopo varie sollecitazioni abbiamo incontrato il titolare dell’impresa che ci ha spiegato che l’incarico è stato dato in subappalto a un’altra impresa che si occuperà di portare avanti i lavori, che riprenderanno regolarmente dopo le festività pasquali e proseguiranno in modo sostenuto».

Nessun disagio per i bambini

Secondo una previsione, il cantiere dovrebbe essere ultimato nel mese di settembre.

«Purtroppo ci sono stati un po’ di ostacoli, l’edificio non è ancora a tetto e, in caso di pioggia, gli operai non possono lavorare - spiega il sindaco - Comunque confidiamo in questo nuovo accordo e contiamo di portare l’opera in porto. La nuova impresa ha già lavorato in zona. Ci tengo comunque a rassicurare che non c’è alcuna preoccupazione per i bambini quando rientreranno a scuola a settembre. La soluzione che abbiamo trovato per garantire il regolare servizio mensa è ottimale e molto funzionale».

Gli alunni della scuola primaria stanno infatti utilizzando temporaneamente per pranzare il locale polifunzionale al piano interrato della scuola e due grandi aule non utilizzate. All’inizio del mese è stata inaugurata anche la nuova palestra della «Falcone» che potrà essere utilizzata non soltanto dagli studenti della scuola primaria ma anche dalle associazioni che ne faranno richiesta.