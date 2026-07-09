Lavori in corso Isonzo, strada chiusa fino a settembre

Lunedì 13 luglio 2026 a Seveso ripartono i lavori su corso Isonzo che si protrarranno fino all’inizio delle scuole, nel mese di settembre. Si tratta di un intervento per conto di BrianzAcque per la risoluzione delle interferenze tra le reti idriche e fognarie e i cantieri per la realizzazione di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Ripartono i lavori in corso Isonzo

Riparte quindi il cantiere per lo spostamento delle linee di fognatura e acquedotto in corrispondenza del cavalcavia e degli svincoli della SP35 Milano-Meda, che verrà completamente interdetto al traffico veicolare. Sul sito di BrianzAcque si legge che “l’intervento prevede lo spostamento di circa 75 metri di rete fognaria e di un analogo tratto di acquedotto. La complessità dell’opera è legata anche alle caratteristiche tecniche del cantiere: gli scavi raggiungeranno una profondità superiore ai 3,5 metri, mentre la nuova condotta fognaria avrà un diametro interno di 1,2 metri”.

Le modifiche alla circolazione stradale

Valgono le stesse modifiche alla circolazione della prima tranche di lavori a giugno, in particolare il cantiere porta la chiusura della rampa che da corso Isonzo porta alla MilanoMeda, direzione Milano. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare lo svincolo al confine con Meda su via Vignazzola oppure quello di Barlassina. Chi invece proviene da Milano può utilizzare lo svincolo 11, quello su corso Isonzo, ma allo stop non potrà svoltare a sinistra verso il centro città (interruzione). Sarà segnalato, svoltando a destra verso Baruccana un percorso alternativo per scavalcare la chiusura, oppure (per il centro) è consigliabile utilizzare le uscite successive della SP35. I veicoli provenienti da via Montecassino/Isonzo possono utilizzare lo svincolo 11 se devono raggiungere Como. Chi invece proviene da Como può uscire a Seveso-Corso Isonzo ma potrà svoltare solo a sinistra, direzione Centro e non a destra, verso Baruccana. Saranno posizionati cartelli anche sulla Milano-Meda. In occasione della chiusura di corso Isonzo anche le linee TPL dei pullman z115 e z116 verranno deviate con la conseguente soppressione provvisoria di due fermate (quelle in corrispondenza di via Ozanam ed Europa Unita).