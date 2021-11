Arcore

Davvero impressionanti le foto del Parco dell'Acqua di Arcore dopo le forti precipitazioni che si sono verificate in Brianza lo scorso mercoledì 3 novembre.

Le foto del Parco dell'Acqua dopo le forti piogge di mercoledì

Innovativo, sorprendente e perfettamente funzionante. E' il Parco dell'Acqua di Arcore dove in questi giorni è comparso un "lago", creatosi, giustamente, dopo le intense piogge dei giorni scorsi. Ecco allora le immagini scattate dal drone sopra l'infrastruttura, nata proprio con questo obiettivo: contenere le acque piovane evitando allagamenti e valorizzando l'ambiente e il paesaggio con una green infrastructure.

Il Parco dell'Acqua è stato inaugurato lo scorso 23 ottobre con una cerimonia ufficiale alla presenza del neosindaco di Arcore Bono e del presidente di Brianzacque Enrico Boerci e del vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo.

La finalità è di raccogliere le acque meteoriche, soprattutto in occasione di eventi meteorologici estremi come le cosiddette «bombe d’acqua», legate ai cambiamenti climatici. Una necessità che solitamente si sintetizza in una "vasca volano" che BrianzAcque ha trasformato in opportunità. E’ nato così il Parco dell’acqua.

Il parco

La vasca volano del Parco è interrata e invisibile, quindi il bacino di infiltrazione per la raccolta delle acque meteoriche in condizioni di asciutto è perfettamente calpestabile. Il Parco è poi caratterizzato da percorsi pedonali e ciclabili, piazze, sedute, aree gioco per tutte le età, aree pic nic, orti urbani e anche spazi ove poter organizzare eventi.