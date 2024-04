Lesmo si ferma per l'ultimo saluto a Marzio Magni, scomparso a soli 36 anni

Si terranno oggi pomeriggio, lunedì 22 aprile, a Lesmo i funerali di Marzio Magni, il 36enne scomparso a inizio mese causa di una caduta dalle scale in casa risultata purtroppo fatale.

A Lesmo i funerali di Marzio

I funerali si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lesmo, subito dopo il Santo Rosario che verrà celebrato a partire alle 14.15 circa. A darne il triste annuncio sono il papà Pierluigi e i fratelli Simone e Angelo. Intorno a loro si stringerà l'intera comunità lesmese, ancora scossa per la tragica perdita di uno dei suoi figli più cari.

Scomparso a soli 36 anni

Fatale per Marzio fu una caduta accidentale da una scala mentre si trovava nella sua casa di Arcore da poco acquistata e dove stava eseguendo alcuni lavori. A ritrovare il suo corpo ormai esanime furono i vicini, che subito allertarono i soccorsi e i Carabinieri. Purtroppo fu da subito chiaro che nulla si sarebbe potuto fare per lui. Conosciutissimo a Lesmo e cresciuto nell'ambito dell'oratorio, il nome di Marzio è rimasto legato per molti anni anche al circolo "Arci Blob" di Arcore, dove era di casa con la sua band.